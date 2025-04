Banca Ifis, approvato l'aumento di capitale per l'Opas su illimity Bank

L’Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis, riunitasi oggi sotto la Presidenza di Ernesto Fürstenberg, ha approvato il Bilancio d’esercizio 2024 e la conseguente distribuzione di un saldo di dividendo pari a 0,92 euro per azione.

Contestualmente, l’Assemblea ha anche approvato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e ampliato da 13 a 14 il numero di Consiglieri che saranno in carica fino alla data dell’assemblea convocata per approvare il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2027.

Sale al 57,14% la rappresentanza femminile (8 su 14 membri), il dato più elevato tra le principali società quotate nel settore finanziario. Tra questi, fanno il loro ingresso nel Consiglio di Amministrazione Rosalba Benedetto e Chiara Paolino, che rafforzeranno ulteriormente le competenze consiliari negli ambiti della brand reputation, della sostenibilità e della gestione aziendale.

L’Assemblea Straordinaria ha approvato l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega per l’aumento di capitale dedicato all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di illimity Bank S.p.A. promossa da Banca Ifis, annunciata lo scorso 8 gennaio 2025. Il Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis, riunitosi a margine dell’Assemblea sotto la Presidenza di Ernesto Fürstenberg, ha rinnovato Frederik Geertman come Amministratore Delegato e ha nominato Rosalba Benedetto Vice Presidente del Gruppo Bancario.

«L’Assemblea odierna chiude un triennio in cui abbiamo completato con successo il Piano Industriale D.O.E.S. superando gli obiettivi economico-finanziari con 463 milioni di euro di utile netto cumulato e 295 milioni di euro distribuiti in dividendi nel corso del periodo. Nel triennio abbiamo completato anche la trasformazione industriale del Gruppo nel segno della digitalizzazione e della sostenibilità, che chi ha consentito di essere sempre più efficaci e veloci verso il cliente», ha dichiarato Ernesto Fürstenberg, Presidente di Banca Ifis.

«Grazie a questi risultati, oggi, pur in un contesto macroeconomico molto incerto, possiamo guardare al futuro con forte ottimismo, abbracciando le sfide che abbiamo davanti a cominciare da quelle di consolidamento e allargamento del nostro modello a nuovi ambiti di servizio per imprese e risparmiatori. Per farlo, possiamo contare su un Consiglio di Amministrazione, in parte rinnovato, che sosterrà con ancora più efficacia il lavoro portato avanti in questa direzione dall’Ing. Geertman e del management. In particolare, la nomina di Rosalba Benedetto come nuova Vice Presidente rafforzerà il supporto strategico sul brand e sulla reputazione del Gruppo, a conferma del positivo percorso intrapreso in questi anni: un lavoro che ci ha permesso in poco tempo di posizionare Banca Ifis come Gruppo bancario di riferimento a livello nazionale», conclude Fürstenberg.