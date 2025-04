Jeep, società che fa parte del gruppo Stellantis (di cui l’azionista di maggioranza è Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann), sarebbe pronta a pagare quasi 25 milioni di euro all’anno per apporre nuovamente il proprio marchio sulle maglie della Juventus. Lo riporta l’agenzia di stampa Reuters. L’accordo dovrebbe prevedere una partnership pluriennale.

Parte del gruppo Stellantis – il quarto costruttore automobilistico al mondo –, Jeep è stato lo sponsor principale della Juventus dal 2012 al 2024. Il valore della sponsorizzazione era cresciuto gradualmente negli anni fino a raggiungere i 45 milioni di euro a stagione. L’assenza di un main sponsor pesa sulle finanze del club, motivo per il quale la società sta cercando di raggiungere un’intesa il prima possibile.

L’accordo – che poggia inevitabilmente su basi economiche inferiori rispetto al passato – dovrebbe essere finalizzato in tempo per il Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti a giugno e luglio. Non solo. Il logo dell’ente del turismo di Detroit, “Visit Detroit”, dovrebbe anch’esso comparire sulle maglie della Juventus, mettendo sul piatto ulteriori ricavi per il club.

Tuttavia, solo il marchio Jeep comparirà sulla parte frontale delle maglie nelle competizioni europee, in conformità con le regole UEFA che limitano il numero di sponsor. Le stesse norme sono previste anche per il Mondiale per Club, che impone solamente un brand sullo spazio più nobile della divisa da gioco.