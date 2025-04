I 20 Comuni più ricchi d'Italia: Portofino al top, Milano unico capoluogo di provincia

Secondo le dichiarazioni dei redditi relative all’anno fiscale 2023, il reddito complessivo totale dichiarato dai comuni italiani ammonta a oltre 1.027,7 miliardi di euro (57,5 miliardi in più rispetto all’anno precedente, +5,9%) per un valore medio di 24.830 euro, in aumento del 5% rispetto al reddito complessivo medio dichiarato l’anno precedente. Come analizza il report del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la dinamica del reddito complessivo riflette l’aumento dei redditi da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.

Fra i comuni con il reddito complessivo più alto troviamo al primo posto Portofino, in provincia di Genova. Primato dovuto alla presenza fra i propri residenti di Pier Silvio Berlusconi, presidente di MFE-Mediaset, e secondogenito di Silvio Berlusconi che ormai da anni figura fra i residenti del comune ligure.

A chiudere il podio ecco Lajatico (Pisa) e Basiglio, in provincia di Milano e che comprende al suo interno il quartiere residenziale di Milano 3, costruito tra il 1980 e il 1991 dalla Edilnord, società appartenente alla Fininvest della famiglia Berlusconi e uno dei primi successi come imprenditore dell’ex presidente del Consiglio. Da segnalare alcuni casi particolari, come Pino Torinese e Pieve Ligure, Comuni in cui risiedono rispettivamente i benestanti di Torino e Genova.

Ecco la classifica dei primi 20 comuni con il più alto reddito complessivo medio relativo al 2023, con saldamente in testa Portofino con i suoi 98.577 euro:



L’analisi territoriale conferma che la regione con reddito complessivo medio più elevato è la Lombardia (29.120 euro), seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (28.780 euro), mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso (18.230 euro); continua, quindi, ad essere significativa la distanza tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali.

Inoltre, la Lombardia presenta l’unico capoluogo di provincia, che coincide anche con quello regionale, presente nei primi 20 comuni più ricchi. Inoltre, Milano è l’unica grande città presente. Da segnalare Segrate, appartenente alla sua provincia e che conta al suo interno il quartiere residenziale di Milano 2 per un numero totale di residenti pari a oltre 30mila.

I tre comuni in testa come reddito complessivo medio figurano ai primi tre posti, nello stesso ordine, anche in quello relativo al reddito imponibile medio con i residenti di Portofino che nel 2023 hanno dichiarato un reddito imponibile medio pari a 94.505 euro staccando abbondantemente Lajatico (61.980 euro) e Basiglio (50.807 euro).

Anche in questa speciale classifica, l’unico capoluogo di provincia presente è Milano che occupa l’ottava posizione con 38.989 euro.

(Image credit: Depositphotos)