Inter, c’è il premio per la semifinale: 3 milioni alla squadra battendo il Bayern

L’Inter di Simone Inzaghi si gioca questa sera l’accesso alle semifinali di Champions League contro il Bayern Monaco, forte della vittoria in trasferta per 2-1 che gli consente di poter scendere in campo con due risultati su tre a disposizione per la qualificazione.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, se Lautaro Martinez e compagni riuscissero a superare l’ostacolo bavarese il club nerazzurro incasserebbe altri 15 milioni di euro dalla UEFA per la qualificazione alle semifinali, portando il totale dei premi ricevuti da questa edizione della Champions League ben oltre i 100 milioni (a cui vanno sommati gli incassi derivanti dal botteghino), ma garantirebbe un cospicuo premio anche agli stessi calciatori.

Un tesoretto per Oaktree, che ovviamente crescerebbe ancora di più in caso di finale a Monaco il prossimo 31 maggio, che garantirà maggiore libertà di manovra in sede di mercato, senza dimenticare i ricavi derivanti dalla partecipazione alla prima edizione del Mondiale per Club FIFA che si terrà in estate.

Ma guardando alla partita di questa sera a San Siro, una spinta in più per i calciatori di Inzaghi arriva anche dallo stanziamento di un premio ad hoc voluto da Oaktree in caso di qualificazione alle semifinali di Champions. Infatti, Lautaro Martinez e compagni se riuscissero a centrare il passaggio del turno si porterebbero a casa un premio totale da 3 milioni di euro da dividere con tutto il gruppo squadra.