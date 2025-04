Inchiesta ultras: a giorni la chiusura indagini, poi eventuali deferimenti

Luca Lucci continua a parlare. Nell’aula bunker di piazza Filangieri è proseguito l’interrogatorio dell’ex capo della curva Sud del Milan, tra i principali imputati nel processo scaturito dall’inchiesta che ha azzerato i vertici del tifo organizzato dei rossoneri e dell’Inter. La versione di Lucci, che ha raccontato di avere avuto rapporti con i vertici del Milan, ove confermata riaprirebbe la questione della vicinanza del club con la tifoseria organizzata.

Un tema – spiega Tuttosport nella sua edizione odierna – che potrebbe avere conseguenze sul piano sportivo. Il Codice di Giustizia Sportiva vieta all’art. 25 i rapporti di qualsiasi tipo con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, tra le quali non figurano le sigle ultrà.

Le sanzioni, previste dall’art. 9, sono inibizione e multa per i dirigenti, squalifica e multa per allenatori e giocatori. La società può essere multata anche a titolo di responsabilità oggettiva o diretta, in base al livello di coinvolgimento dei vertici. Il che, bene precisarlo, è tutto da dimostrare sia per il Milan sia per l’Inter: le dichiarazioni degli imputati non possono essere considerate una prova.

Entrambi i club, come noto, si sono costituiti parti civili, come pure la Lega Serie A. Più complicato, invece, pensare all’art. 4, che prevede i generali obblighi di lealtà, probità e correttezza: è l’unico scenario in cui si potrebbe ipotizzare una penalizzazione in classifica, allo stato attuale da escludere.

La procura della FIGC, in ogni caso, segue gli sviluppi del processo penale: per ora il lavoro dell’ufficio guidato da Chiné si è concentrato sui rapporti dei tesserati – su tutti, Calabria e Calhanoglu – con gli ultras. Gli avvisi di chiusura delle indagini partiranno a giorni, seguiti dagli eventuali deferimenti: i calciatori rischiano una squalifica di breve durata.

Per quanto riguarda Lucci, l’imputato tornerà a rispondere alle domande dei legali e del pm Paolo Storari nelle prossime udienze del 9 e 15 maggio, mentre l’udienza di ieri è stata caratterizzata da momenti piuttosto accesi, quando Enzo Anghinelli, ultrà e parte civile per il tentato omicidio di cui è stato vittima nel 2019, ha fotografato gli imputati in gabbia. Ne sono nati insulti, e il pm ha ordinato di cancellare le foto.