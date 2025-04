Le commissioni per gli agenti nel 2024: la Premier doppia la Serie A

Quanto hanno speso i club della Premier League inglese per le commissioni agli agenti nel 2024? La risposta arriva dalla Football Association, che ha pubblicato i dati relativi alle società del massimo campionato di calcio inglese tra il 2 febbraio 2024 e il 3 febbraio 2025. In totale, i club di Premier hanno messo sul piatto oltre 409 milioni di sterline (479 milioni di euro al cambio attuale).

Una cifra altissima, commisurata chiaramente al giro d’affari del mercato dei trasferimenti nel Paese. Il club che ha speso più di tutti è il Chelsea, con oltre 60 milioni di sterline. Subito alle spalle dei Blues si trova il Manchester City con poco più di 52 milioni di sterline, mentre il podio è completato a distanza dai 33 milioni di sterline del Manchester United. Di seguito la classifica della Premier League (dati in milioni di euro, al cambio attuale):

Chelsea – 70,76 milioni di euro Manchester City – 61,08 milioni di euro Manchester United – 38,70 milioni di euro Aston Villa – 29,39 milioni di euro Newcastle – 28,55 milioni di euro Arsenal – 26,71 milioni di euro Liverpool – 24,42 milioni di euro West Ham – 22,29 milioni di euro Tottenham – 21,60 milioni di euro Brighton – 19,40 milioni di euro Brentford – 19,30 milioni di euro Bournemouth – 19,25 milioni di euro Wolverhampton – 15,82 milioni di euro Nottingham Forest – 15,22 milioni di euro Fulham – 14,94 milioni di euro Crystal Palace – 14,01 milioni di euro Leicester City – 11,51 milioni di euro Everton – 10,73 milioni di euro Southampton – 10,43 milioni di euro Ispwich Town – 7,34 milioni di euro TOTALE – 479,2 milioni di euro

Commissioni agenti Premier Serie A – Le spese in Italia

In Serie A, le spese dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (questo il periodo considerato) sono state pari invece a oltre 226 milioni di euro. Si tratta infatti di una cifra in continua crescita negli ultimi anni se paragonata ai 220 milioni del 2023, ai 205 milioni del 2022, ai 174 milioni di euro versati nel 2021 e ai 138 milioni di euro del 2020. Il dato supera decisamente anche la cifra del 2019, quando i club avevano speso 187 milioni di euro.

La media per ogni società viene inevitabilmente influenzata dalle spese delle big: basti pensare che Juventus e Inter hanno speso circa un quarto della cifra complessiva. Nel dettaglio, ecco quanto ciascuna squadra ha corrisposto ai procuratori sportivi sotto forma di compensi, da chi ha versato di più a chi ha speso meno:

Juventus: € 33.989.949,48 Inter: € 24.737.661,00 Napoli: € 18.184.273,62 Roma: € 17.108.857,50 Milan: € 15.295.975,47 Atalanta: € 14.331.146,96 Verona: € 13.990.552,85 Fiorentina: € 11.503.695,53 Lazio: € 10.642.160,00 Bologna: € 10.303.335,14 Udinese: € 8.416.856,33 Genoa: € 8.092.892,60 Parma: € 6.070.110,75 Como: € 6.160.135,71 Lecce: € 5.250.697,85 Monza: € 4.793.202,33 Torino: € 4.371.000,00 Empoli: € 4.259.527,24 Cagliari: € 4.053.757,78 Venezia: € 4.615.221,60 TOTALE: € 226.171.009,74

Guardando alla spesa media per ogni club, in Serie A il dato è pari a 11,3 milioni di euro (in crescita rispetto al dato degli ultimi anni), mentre in Premier League la cifra è pari a quasi 24 milioni di euro, ben più del doppio se rapportata a quella del massimo campionato italiano.