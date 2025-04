In attesa di scendere in campo per il ritorno dei quarti di finale di Champions League a San Siro contro il Bayern Monaco, l’Inter di Simone Inzaghi potrà contare su un Meazza da grandi notte europee pronto a spingere i nerazzurri verso la seconda semifinale nelle ultime tre stagioni.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, San Siro sarà tutto esaurito per la sfida di mercoledì, visto che il settore ospiti potrà contare su 4.300 tifosi bavaresi. In attesa del verdetto del campo, la società nerazzurra dovrebbe registrare così il secondo incasso da botteghino più alto della storia del club.

Inter Bayern incasso – La sfida dietro solo al derby con il Milan

Inter-Bayern Monaco metterà a referto un incasso totale superiore 9 milioni di euro derivanti dalla vendita dei biglietti. Cifra che si va a piazzare al secondo posto nella classifica degli incassi più alti di sempre della storia del club nerazzurro, superando molto probabilmente – scrive il quotidiano – anche Inter-Atletico Madrid dello scorso anno, quando l’ottavo di finale di andata garantì un totale di 9,2 milioni di euro dal botteghino. Il primo posto, in attesa dei dati ufficiali, è destinato quindi a rimanere saldamente a Inter-Milan, semifinale di ritorno Champions 2022/23, quando si arrivò alla cifra monstre di 12,5 milioni di euro.

Guardando alla storia di San Siro, comprendendo quindi anche le gare casalinghe del Milan, Inter-Bayern Monaco dovrebbe piazzarsi al terzo posto, dietro anche a Milan-Inter, semifinale di andata sempre dell’edizione 2022/23 della UEFA Champions League, che raccolse 10,4 milioni. Milan-Tottenham, invece, ottavo di finale sempre di quella edizione della Champions League, toccò i 9,1 milioni di euro.