Sala: «San Siro senza calcio sarebbe la cosa peggiore per i cittadini»

Nella giornata di ieri è andata in scena a Palazzo Marino la Commissione congiunta sul progetto di Inter e Milan per il nuovo San Siro. Le prossime novità sono attese a fine aprile quando si conoscerà se sono arrivate altre offerte dal bando pubblico indetto proprio dal Comune di Milano.

Intanto, la chiara volontà delle due società di proseguire insieme a San Siro, in un nuovo impianto ma comunque nella stessa zona, ha fatto tornare l’ottimismo sulla questione anche al sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala: «Possiamo farcela, sapendo che avremo ostilità da parte di qualcuno, avremo ricorsi – ha dichiarato il primo cittadino all’edizione odierna de La Repubblica-Milano –. Non posso pretendere che tutti siano d’accordo sulla soluzione che abbiamo trovato. Ma il rischio che il Milan vada a San Donato è altissimo, poiché ci ha già investito molti soldi. Sia chiaro, però, che se non riusciamo entro ottobre, poi è difficile che si faccia».

Il sindaco Sala ha inoltre parlato delle possibili migliorie che il nuovo stadio porterebbe per la vita quotidiana dei residenti della zona rispetto ai disagi che crea quello attuale in occasione di partite e concerti: «Se dovessimo fare il nuovo stadio, che sarebbe pronto prima degli Europei del 2032, l’impianto sarebbe insonorizzato, moderno e potrebbe raccogliere più eventi di quelli che vengono fatti alla Maura. Per il quartiere sarebbe meglio. Se invece noi non riuscissimo a cedere lo stadio, la città si troverebbe con San Siro inutilizzato e per evitare problemi con la Corte dei Conti, lo si dovrebbe mettere a frutto. A quel punto, altro che i concerti di oggi. Quindi per i cittadini avere San Siro senza più calcio sarebbe il peggio che ci possa essere».

