Luka Modric investe nel calcio: rilevata una quota dello Swansea

C’è un nuovo proprietario nel mondo del calcio. Si tratta del centrocampista croato Luka Modric (che milita nelle file del Real Madrid), che è entrato ufficialmente a fare parte dello Swansea City come investitore e co-proprietario. Il club del Galles gioca in Championship, la seconda divisione calcistica inglese, dove ha raggiunto una salvezza molto tranquilla.

«L’investimento di Luka nel club rappresenta una conferma dell’ambizione e della visione dello Swansea. Giocherà un ruolo chiave nell’aiutare il club a ottenere attenzione a livello globale e a progredire sia dentro che fuori dal campo», si legge in una nota ufficiale pubblicata dalla società.

In occasione dell’annuncio, Modric ha dichiarato: «Questa è un’opportunità entusiasmante. Lo Swansea ha una forte identità, una tifoseria incredibile e l’ambizione di competere ai massimi livelli. Avendo giocato ai livelli più alti, credo di poter offrire la mia esperienza al club. Il mio obiettivo è sostenere la crescita del club in modo positivo e contribuire a costruire un futuro entusiasmante».

Il CEO Tom Gorringe ha affermato: «Sono entusiasta che Luka sia entrato a far parte del club come investitore e co-proprietario. Non esiste un modello migliore nel calcio per i nostri giocatori, dall’accademia fino alla prima squadra. Il suo sostegno alla nostra ambizione e la disponibilità ad accompagnarci nel nostro percorso saranno fondamentali mentre cerchiamo di continuare a migliorare i risultati dentro e fuori dal campo. Durante le nostre conversazioni ha dimostrato passione per il club, conoscenza delle nostre prestazioni e un autentico desiderio di aiutarci a crescere. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui per farci avanzare».

Il consiglio direttivo dello Swansea City ha aggiunto: «Siamo felicissimi che Luka si sia unito al nostro gruppo. Fin dalle prime discussioni è stato chiaro che condividessimo la stessa visione e che Luka sarebbe stato una risorsa preziosa per il gruppo. Vogliamo ringraziare Luka e il suo team per il supporto durante questo processo e non vediamo l’ora di accoglierlo allo Swansea.com Stadium per incontrarvi tutti il prima possibile».