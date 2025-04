Mfe-Mediaset approva il bilancio 2024: utile netto a 266 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Mfe-Mediaset ha approvato all’unanimità il bilancio consolidato 2024, confermando i dati preliminari diffusi il 26 febbraio scorso. Nel 2024, il gruppo «ha conseguito un significativo rafforzamento dei principali indicatori economico-finanziari consolidati rispetto all’esercizio precedente, evidenziando un deciso progresso sia del Risultato operativo sia del Risultato netto rettificato, oltre a una solida espansione della generazione di cassa caratteristica», si legge in una nota.

«Questi risultati si collocano ben al di sopra delle previsioni aziendali, in un contesto macroeconomico ancora contraddistinto da forti elementi di incertezza e nonostante la presenza, sia in Italia che in Spagna, di importanti eventi sportivi internazionali – come i Campionati Europei di Calcio e i Giochi Olimpici di Parigi – trasmessi da broadcaster esterni al gruppo MFE», prosegue il gruppo.

Guardando ai risultati principali, i ricavi netti consolidati sono cresciuti a 2.949,5 milioni di euro, +4,9% rispetto ai 2.810,4 milioni del 2023. Il Risultato operativo “adjusted”, escludendo le poste non ricorrenti, è pari a 370,3 milioni di euro. Il Risultato Operativo reported cresce del 17,7% rispetto ai 302,3 milioni di euro del 2023.

Il Risultato netto adjusted di competenza del gruppo è pari a 266,1 milioni di euro, +27,2% rispetto ai 209,2 milioni euro del 2023. La generazione di cassa caratteristica è stata estremamente elevata pari a 343,3 milioni di euro e decisamente superiore al dato 2023: +23% rispetto ai 279,6 milioni di euro dell’anno precedente. Tale generazione di cassa ha inoltre determinato una significativa riduzione dell’indebitamento finanziario netto consolidato sceso dai 902,8 milioni del 31 dicembre 2023 ai 691,5 milioni di euro del 31 dicembre 2024, nonostante la distribuzione di dividendi a tutti gli azionisti Mfe per 140 milioni di euro.

Sull’evoluzione prevedibile della gestione, Mfe-Mediaset sottolinea che «la visibilità del mercato pubblicitario per i prossimi mesi rimane al momento piuttosto scarsa, principalmente a causa dell’elevata incertezza e volatilità del contesto macroeconomico internazionale. In tale nuovo contesto di incertezza, ad oggi, non vediamo nel breve termine alcun impatto negativo sulla raccolta pubblicitaria per il Gruppo».

«Al netto degli imprevedibili scenari economici mondiali, l’andamento dei prossimi trimestri dell’esercizio dovrebbe essere più favorevole per la raccolta del Gruppo grazie ad un confronto più facile rispetto al primo trimestre dell’anno. Inoltre, vale la pena ricordare che il Gruppo, sia in Italia che in Spagna, si è assicurato la disponibilità dei diritti TV in chiaro della migliore della partita in Peak Time della prima edizione dei Mondiali di calcio per club che si svolgeranno in Nord America, nei mesi di giugno e luglio. Lo scorso anno, nel corso dell’estate i competitor avevano trasmesso eventi sportivi internazionali di grande rilievo (campionati europei di calcio e Olimpiadi)», spiega ancora il gruppo.

«Nell’esercizio in corso, il Gruppo continuerà a focalizzarsi sull’efficacia della propria offerta editoriale a livello locale, sull’investimento in innovazione e digitalizzazione dei processi chiave, mantenendo al contempo un attento equilibrio nel controllo dei costi di funzionamento. L’obiettivo sarà mantenere su base annua un Risultato operativo, un Risultato netto e una generazione di cassa (Free Cash Flow) consolidati decisamente positivi, la cui entità dipenderà principalmente dall’andamento economico generale nei prossimi mesi dell’anno», conclude Mfe.