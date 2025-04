Juventus, il progetto Extreme Fields fa la sua prima tappa alle Maldive

Prima tappa per il progetto, portato avanti dalla Juventus, Extreme Fields, in uno dei luoghi più suggestivi del Mondo: le Maldive. Un’avventura estrema in una delle isole locali dell’arcipelago, tra calcio, condivisione e passione bianconera, che ha coinvolto tifosi juventini da tutto il mondo, selezionati tramite un casting internazionale, insieme ad ospiti d’eccezione.

Appuntamento per gli Extreme Fielders, dunque, sull’isola di Mahibadhoo, dove l’intera comunità locale ha accolto calorosamente i partecipanti, attraverso le tradizioni locali ed esperienze uniche.

La passione per i colori bianconeri è stato il leit motiv di tutta l’attività all’insegna dello sport e dell’incontro: i tifosi hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in per un allenamento e un torneo 7 vs 7 contro una rappresentativa locale al Pelé Stadium. Insieme a loro, in campo, quattro ospiti speciali hanno reso l’evento ancora più memorabile:

la Legend bianconera Edgar Davids

il freestyler e creator Ben Black

la content creator Rachele Santoro

l’artista Greg Goya