Mediaset, crescono i dividendi: quanto incassano i Berlusconi

Il Consiglio di Amministrazione di Mfe-Mediaforeurope ha approvato all’unanimità il bilancio consolidato 2024, confermando i dati preliminari diffusi il 26 febbraio scorso. All’assemblea degli azionisti verrà proposto un aumento del dividendo a 0,27 euro (+8% rispetto al 2023).

I risultati raggiunti nel 2024, si legge in una nota, «confermano la solidità del modello industriale di Mfemediaforeurope e la capacità di generare valore anche in contesti complessi. L’aumento del dividendo del +8% riflette l’impegno nel garantire una remunerazione crescente e sostenibile per i tutti gli azionisti».

Inoltre, «la scelta della svalutazione della partecipazione in ProSiebenSat.1 – che ha effetti puramente contabili e non intacca la cassa – è espressione di trasparenza, prudenza e rigore gestionale. Contribuisce a rafforzare le basi per una crescita coerente e duratura nel prossimo futuro».

«L’ammontare complessivo del dividendo proposto e, conseguentemente, l’ammontare residuo degli utili da destinare a riserva, varierà in funzione del numero di azioni in circolazione alla data di stacco delle cedole (escludendo quindi le azioni proprie in portafoglio a tale data) – si legge –. Sulla base di quanto a oggi ipotizzabile e in caso di approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti, si prevede indicativamente che il pagamento del dividendo (con stacco cedola numero 2 per le azioni ordinarie di categoria A e numero 2 per le azioni ordinarie di categoria B) possa avvenire il 25 giugno 2025 (con stacco cedola ex date il 23 giugno 2025 e record date il 24 giugno 2025)»

Fininvest – la holding della famiglia Berlusconi che controlla il 41,5% di MFE-Mediaset – possiede attualmente 116,5 milioni di azioni di categoria A e 119,2 milioni di azioni di categoria B. Complessivamente, al netto delle azioni proprie, l’azionariato di Mediaset-MFE è diviso in 561.129.302 azioni per 151,1 milioni di euro aggregati di dividendi da distribuire tra i soci.

Mediaset dividendi Berlusconi – Quanto incasserà Fininvest

Sulla base di questi dati, Fininvest dovrebbe incassare circa 63,6 milioni di euro. La holding della famiglia Berlusconi poi dovrà decidere se e in quale parte distribuire i dividendi derivanti da Mediaset. Se i dividendi dovessero essere distribuiti integralmente, dovranno poi essere ripartiti tra gli eredi di Silvio Berlusconi: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.