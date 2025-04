Mediolanum, dai soci via libera al dividendo: quanto incassano i Berlusconi

La famiglia Berlusconi va all’incasso dei dividendi provenienti da Banca Mediolanum. L’assemblea dei soci dell’istituto di credito, riunitasi oggi a Basiglio, ha dato il via libera al bilancio 2024, chiuso con un utile record di 1,14 miliardi. E’ stata inoltre approvata anche la distribuzione di un dividendo complessivo per azione di un euro di cui 0,37 euro già distribuiti a titolo di acconto nel novembre 2024.

L’importo a saldo di 0,63 euro sarà pagabile a partire dal 24 aprile 2025, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 23 aprile 2025. L’assemblea dei soci ha anche approvato la relazione del cda sulla politica di gruppo 2025 in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e in quest’ambito ha dato via libera ai criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica.

Infine, è stata approvata l’istituzione di quattro nuovi piani di performance share denominati destinati agli amministratori, ai soggetti che hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ai collaboratori – intesi come i componenti della rete di vendita – della banca e/o di altre società del gruppo.

Tornando ai dividendi, la Fininvest della famiglia Berlusconi (la holding attraverso cui tra le altre controlla il Monza) possiede il 30,08% delle azioni di Banca Mediolanum, pari a circa 224.123.716 azioni. Questo significa che complessivamente il dividendo sul bilancio 2024 dovrebbe essere pari a 224,1 milioni di euro, di cui 82,9 milioni incassati a novembre 2024 e 141,2 milioni da incassare ad aprile.