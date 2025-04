Scommesse, l'avvocato di Fagioli: «Per lui è un capitolo chiuso»

Le nuove rivelazioni provenienti dalle indagini sulle scommesse illegali fatte da diversi calciatori, hanno riacceso l’attenzione sulla situazione vissuta da Nicolò Fagioli in quel periodo che andava dal post Covid alla fine del 2023.

«Ha già fatto un percorso, anche psicologico e con gli interrogatori nelle indagini, ha già pagato con la squalifica sul fronte della giustizia sportiva – ha commentato l’avvocato dell’attuale centrocampista della Fiorentina in prestito dalla Juventus, Armando Simbari, dopo aver incontrato in Procura i pm di Milano che indagano sul giro di scommesse illegali –. Per lui questo è un capitolo chiuso, non c’è nulla di nuovo e vuole definirlo nel più breve tempo possibile anche negli aspetti penali».

L’avvocato Simbari, che nel pomeriggio ha incontrato i pm Filippini e Amadeo, i quali, tra l’altro, poco prima avevano anche avuto una riunione col procuratore Marcello Viola, ha voluto chiarire così che il centrocampista classe 2001 sta recuperando appieno anche dal punto di vista sportivo, dopo la squalifica per il caso scommesse.

Inoltre, anche sul fronte delle indagini, passate da Torino a Milano, Fagioli ha «reso dichiarazioni negli interrogatori». Inoltre, aggiunge l’avvocato che non ci sarebbe «nulla di nuovo» in ciò che è uscito sui media su di lui, «rispetto a ciò che era già emerso anche se ovviamente questa nuova uscita di atti e di notizie lo ha destabilizzato».

Nelle intenzioni di Fagioli, che ha trovando spazio e considerazione anche in Nazionale, c’è quella di voler chiudere al più presto anche il capitolo penale al più presto, dopo averlo fatto con quello sportivo scontando la sua squalifica. Per farlo potrà farsi carico della multa, prevista dal codice penale per il reato contestato, visto che il vero focus della inchiesta dei pm milanesi non riguarda gli scommettitori, ma gli organizzatori del giro di scommesse illegali, che sono stati oggetto di un sequestro di oltre 1,5 milioni di euro.

«Definiremo anche l’aspetto penale, vedremo in che tempi», ha concluso l’avvocato di Fagioli. I calciatori, infatti, insieme ai rispettivi legali aspettano solo la chiusura delle indagini per poi farsi carico delle multe che saranno decise dai giudici e chiudere così ogni contenzioso con la giustizia ordinaria.