Chelsea, la holding che controlla il club ha perso oltre 1 miliardo in due anni

Il Chelsea, dal maggio 2022, è di proprietà di una serie di investitori che fa capo a Todd Boehly e al fondo USA Clearlake Capital, che controllano il club inglese attraverso la 22 Holdco Ltd.

Oltre alle quote totali del Chelsea, nella holding Holdco sono presenti le azioni possedute nello Strasburgo e del Chelsea femminile, che nelle scorse settimane è stato ceduto dal Chelsea stesso per 230 milioni di euro che hanno permesso al club di ripianare le perdite, anche se la Premier League ha aperto una indagine su tale operazione.

Fatto sta che nel corso delle ultime due sole stagioni, le perdite complessive della Holdco sono state pari a oltre 1 miliardo di sterline (al cambio attuale, pari a 1,16 miliardi di euro). Perdita che si deve al rosso 2022/23 di 757,9 milioni di euro e di 517 milioni della stagione scorsa. Come riportato dal quotidiano britannico The Times.

Un fattore determinante che ha portato a tali perdite è relativo agli investimenti condotti per l’acquisto dei calciatori, che però hanno visto risultati tutt’altro che esaltanti, visto che il Chelsea ha chiuso la Premier League 2022/23 al 12° posto, mentre è arrivato sesto la stagione scorsa, qualificandosi alla Conference League per via della vittoria della FA Cup del Manchester United che ha impedito ai Blues di qualificarsi a questa edizione dell’Europa League.

I conti del Chelsea hanno ricevuto una boccata di ossigeno quando a settembre scorso la Premier League ha acconsentito alla registrazione come profitto la cessione di due hotel di proprietà del club a una società che fa capo allo stesso Boehly. Operazione da quasi 90 milioni di euro che ha permesso ai Blues di rispettare i paletti finanziari del Fair Play Finanziario inglese, ma che di fatto non ha portato benefici alla holding che ha visto solamente uno spostamento di proprietà al proprio interno senza nessuna vera e proprio resa economica.

Oltre che per i calciatori, la spesa più onerosa per la holding che detiene il controllo del Chelsea è legata agli interessi sui prestiti. La 22 Holdco ha un indebitamento totale di 1,35 miliardi di euro e paga interessi compresi tra il 7,7 e l’11,96%, il che ha comportato oltre 109 milioni di di interessi nell’anno conclusosi il 30 giugno 2024.

I bilanci, infine, mostrano che lo Strasburgo, attualmente sesto in Ligue 1, è stato acquistato nel 2023 per un prezzo iniziale in contanti di 50,8 milioni, ma è valutato attualmente intorno agli 80 milioni. Data questa valutazione, quindi, la squadra femminile del Chelsea, ricordiamo ceduta per 230 milioni di euro, ha lo stesso valore di tre club di medio livello della Ligue 1 messi insieme.