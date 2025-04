Tre auto della collezione di Gianni Agnelli messe all'asta da Sotheby's

Le auto storiche dell’avvocato Gianni Agnelli finiscono all’asta. Sulla piattaforma Seaeled di Sotheby’s, infatti, dal prossimo 20 aprile sarà possibile presentare offerte per un trio di auto appartenute in passato a Gianni Agnelli.

«I suoi gusti eccentrici si riflettevano nelle auto che guidava, spesso esemplari carrozzati su misura provenienti dalle aziende di cui era proprietario, come le Fiat 130 e Lancia Thema Familiare qui presentate. Offerte senza prezzo di riserva, rappresentano un’opportunità affascinante per acquisire un trio di auto straordinarie direttamente legate al celebre “Avvocato”», spiega Sotheby’s. Le atre auto in dettaglio sono una Fiat 130 Familiare del 1974 (con valutazione tra i 170mila e i 300 mila euro), una Fiat Panda 4×4 del 1986 (tra 20mila e 40mila euro) e una Lancia Thema Familiare by Zagato del 1985.

In particolare, la Fiat 130 è una delle sole tre Familiare mai realizzata: la prima era per Gianni Agnelli, la seconda per Umberto Agnelli e la terza per per un amico di famiglia, Guido Nicola. Dotata di un motore V6 da 3.200 cc e di un cambio automatico a tre marce, la Fiat 130 vantava inoltre sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote, rendendo la versione Familiare estremamente confortevole per ogni tipo di viaggio.

La versione realizzata per l’Avvocato, oltre al colore argento, presenta finiture effetto legno lungo i fianchi e di un portapacchi con un cestino in vimini, l’unica tra le tre configurata in questo modo. Infine, fu installata una terza luce di stop posteriore asimmetrica per segnalare meglio i movimenti di Gianni alla sua squadra di sicurezza che lo seguiva. L’auto venne custodita nella residenza di Agnelli a St. Moritz e utilizzata da lui durante i mesi invernali, con il cestino sul tetto impiegato per trasportare gli sci da e verso le piste.

La Fiat Panda 4×4, acquistata nuova da Gianni Agnelli nel febbraio del 1986, veniva anch’essa utilizzata per gli spostamenti invernali a St. Moritz e nei dintorni. L’auto rimase in suo possesso per quindici anni, venendo venduta nel 2001, appena due anni prima della sua scomparsa.

Infine, la Lancia Thema Familiare by Zagato è solo una dei due esemplari prototipo realizzati da Zagato per Lancia, con un motore a benzina aspirato da 2,8 litri V6. Successivamente acquistata da Gianni Agnelli, quest’auto fu utilizzata da lui come vettura personale per due anni, immatricolata per la prima volta nel maggio del 1985 con targa TO 56639D a Torino. Rimasta sempre in Italia, l’auto si presenta oggi in condizioni eccellenti, con 92.329 km indicati al momento della catalogazione.