L’Inter continua la corsa: primato sul campo e leadership sui social

Il derby della capitale non si è giocato solo in campo, ma anche sugli spalti, dove le due curve hanno dato vita a coreografie spettacolari. La Curva Nord ha reso omaggio alla città: Colosseo, Castel Sant’Angelo e Fori Imperiali in biancoceleste, accompagnati dalla scritta “La Lazio è dove sono i laziali”. La Sud ha risposto celebrando Agostino Di Bartolomei e le storiche maglie giallorosse, sotto lo striscione: “La Roma è dove gioca la Roma”. Una sfida parallela, che per i tifosi vale quanto quella in campo. Sugli spalti e in campo Lazio – Roma è finita in pareggio, ma sui social i video della coreografia dei biancocelesti è diventata virale.