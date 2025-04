Milan, Cardinale: il settore sportivo può fare fronte ai dazi imposti da Trump

Il fondatore di RedBird e proprietario del Milan Gerry Cardinale preveder che il settore sportivo sarà in grado di far fronte al nuovo regime di dazi degli Stati Uniti, ma ha avvertito che, se la guerra commerciale dovesse intensificarsi, anche il mondo dello sport non sarà immune da un calo della fiducia e della spesa dei consumatori.

Come riportato dal Financial Times, Cardinale ha riconosciuto che un’escalation della guerra commerciale innescata dal presidente statunitense colpirebbe indirettamente lo sport attraverso il suo impatto sui consumatori. Tuttavia, ha affermato che le attività sportive si sono dimostrate «resilienti» nei precedenti periodi di crisi, compresa la crisi finanziaria globale del 2008 e l’emergenza Covid.

Cardinale, ex partner di Goldman Sachs, è stato uno dei numerosi esponenti legati al business dello sport a sostenere che il settore si trovi in una buona posizione per affrontare le sfide poste dal regime tariffario dell’attuale presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, l’uomo d’affari ha riconosciuto che ci sarebbero dei problemi, poiché i consumatori avranno meno soldi da spendere per biglietti e abbonamenti alle pay-tv.

«È necessario guardare attraverso l’intera catena del valore» per comprendere l’impatto di una guerra commerciale sui diversi segmenti dell’ecosistema sportivo, ha dichiarato. «Il punto di pressione sarà innanzitutto sul consumatore». Sebbene preveda difficoltà per i consumatori meno abbienti, Cardinale ha previsto che i clienti più ricchi continueranno a spendere per pacchetti di ospitalità di alto livello e suite VIP.

«Nel segmento di fascia altissima, penso che la domanda sia relativamente anelastica rispetto al reddito», ha detto. «Le persone che potevano permettersi quei prezzi premium prima dei dazi, potranno permetterseli anche dopo». Tuttavia, per gli altri consumatori, il reddito discrezionale costituisce una parte fondamentale delle loro finanze, ha aggiunto. «È probabile che taglino le spese. E questo sarà un problema che si propagherà lungo la catena del valore».

La valutazione di Cardinale riflette un’opinione ampiamente condivisa nel settore sportivo: è relativamente isolato dagli effetti diretti dei dazi, che riguardano soprattutto beni fisici. Alcune preoccupazioni sono state sollevate riguardo all’impatto sulle vendite in termini di merchandising di club e leghe, e sui progetti per la costruzione di nuovi stadi e infrastrutture. Tuttavia, il settore dipende in gran parte da contratti pluriennali per i diritti televisivi e le sponsorizzazioni, oltre che dai ricavi dei biglietti.

Cardinale ha già in avvertito in passato anche riguardo a valutazioni «gonfiate» nello sport. Pur credendo che i valori generalmente reggeranno, si aspetta un certo calo dell’interesse da parte degli investitori più ricchi. Ha detto che ciò rappresenterebbe «una pulizia salutare. Chi entra solo perché tutto sale sarà il primo ad andarsene», ha detto Cardinale.