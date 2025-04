Prosegue lo scontro tra Genoa e A-Cap: nuovo esposto. E Blazquez querela

La battaglia legale tra la dirigenza del Genoa e A-Cap in merito all’aumento di capitale che ha portato l’imprenditore rumeno Dan Sucu alla guida del Grifone prosegue senza esclusioni di colpi.

Se a Genova è stato respinto il ricorso cautelare di A-Cap nella causa civile ed è stato aperto un fascicolo per truffa contro ignoti dopo l’esposto da parte degli americani, a Madrid – secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’amministratore delegato Andrès Blazquez ha dato mandato al proprio legale di querelare per diffamazione e calunnia l’avvocato Juan de Dios Crespo, rappresentante di A-Cap a Siviglia.

Gli americani avrebbero presentato a loro volta un esposto contro Blazquez, ma non ne sarebbe ancora stata valutata la fondatezza: in ogni caso è già pronta la replica da parte dell’AD rossoblù. Il Tribunale di Genova ha riconosciuto un debito di circa 15 milioni (interessi compresi) di Sevilistas Unidos nei confronti del Genoa e per questo motivo sono state pignorate le azioni del Siviglia.

In questi mesi A-Cap ha visto precipitare il valore delle proprie partecipazioni nei club della galassia precedentemente controllata da 777 Partners, alcuni dei quali invenduti.