Ufficiale, i contenuti originali di Lazio Style sbarcano su DAZN

La Lazio porta i suoi contenuti al grande pubblico di DAZN. Come anticipato da Calcio e Finanza nei giorni scorsi, il club biancoceleste è sbarcato ufficialmente sulla piattaforma di sport in streaming con alcuni contenuti originali di “Lazio Style”.

Sono diversi gli speciali, le interviste e le “gol collection” ai quali i tifosi biancocelesti potranno accedere cercandoli direttamente sull’app di DAZN. Nel dettaglio, i fan più accaniti della formazione guidata da Claudio Lotito potranno trovare:

Top gol – i migliori gol dei calciatori che hanno fatto la storia della Lazio, da Vieri a Rocchi, passando per Mancini

i migliori gol dei calciatori che hanno fatto la storia della Lazio, da Vieri a Rocchi, passando per Mancini Speciali – interviste esclusive a calciatori attuali e del passato, ma anche approfondimenti sulla squadra femminile

interviste esclusive a calciatori attuali e del passato, ma anche approfondimenti sulla squadra femminile Gol collection – tutti i gol della Lazio raccolti mese per mese

– tutti i gol della Lazio raccolti mese per mese Out of sight – contenuti esclusivi che raccontano i “dietro le quinte” dei successi della squadra di Baroni in questa stagione

Per la Lazio, si tratta di un ulteriore avvicinamento ai tifosi. La scorsa settimana, i biancocelesti avevano già lanciato la possibilità di seguire la rifinitura della squadra in vista della sfida di Europa League oltre i 15 minuti canonici messi a disposizione abitualmente dei broadcaster. Un modo da parte del club per rendere partecipi i sostenitori della Lazio, considerando il divieto di trasferta imposto dalla UEFA dopo i comportamenti discriminatori denunciati dalla Federcalcio europea nel match con il Viktoria Plzen.