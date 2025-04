La Serie A femminile torna all’Allianz Stadium con il big match Juve-Inter

Negli occhi di tutti ci sono ancora i 33.321 spettatori del 13 ottobre, quando l’Allianz Stadium di Torino celebrò la vittoria della Juventus sulla Roma in una cornice straordinaria. La Serie A Femminile eBay tornerà allo Stadium: appuntamento sabato 10 maggio alle 18 per la sfida tra Juventus e Inter, con diretta su RaiSport.

Un derby d’Italia tra le squadre attualmente prima e seconda nella classifica della poule scudetto, in una partita che chiuderà il campionato prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa in programma la settimana successiva allo stadio “Sinigaglia” di Como e che vedrà in campo la Juventus e la Roma.

«Tra le strade principali da percorrere per lo sviluppo e la sostenibilità del nostro movimento c’è sicuramente la presenza della Serie A Femminile nei grandi stadi. E dopo l’indimenticabile pomeriggio del 13 ottobre, e dopo che ogni finale di Supercoppa e Coppa Italia viene ospitata in impianti di Serie A e B, torneremo con immenso piacere all’Allianz Stadium», sottolinea la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti.

«Alla Juventus va il ringraziamento da parte di tutta la Divisione Serie A per la scelta; all’Inter i complimenti per aver reso avvincente questa poule scudetto che il 10 maggio vivrà il suo ultimo atto in uno stadio così importante», ha concluso la numero uno della Serie A femminile.

Le vendite dei tagliandi per l’incontro sono già aperte. Il costo del biglietto è di 5 euro, ma sono disponibili anche le tariffe speciali a 1 euro per gli abbonati 24/25, gli Juventus Member, i possessori di Juventus Card e gli Under 14.