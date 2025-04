Milan, Maignan al bivio tra rinnovo e addio: le cifre dell'offerta rossonera

In attesa dell’estate, che porterà a Casa Milan una già annunciata rivoluzione almeno per quanto riguarda le figure di Direttore sportivo e (molto probabilmente) allenatore, la società rossonera può sicuramente accogliere con rinnovato entusiasmo le ultime prestazione di Mike Maignan.

Il portiere francese, dopo un periodo di appannamento dovuto anche alle scarse prestazioni difensive della squadra di Sergio Conceiçao, sembra essere ritornato sui livelli di prestazione pari a quelli dell’annata dello scudetto rossonero, che lo avevano fatto eleggere come uno degli estremi difensori più forti del mondo. E questo potrebbe presto portare a novità importanti per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

«Magic Mike non se n’è mai andato, come sapete nella vita ci possono essere alti e bassi, e così capita per un portiere. Non mi sono mai lasciato andare, può capitare un momento no ma ho cercato sempre di restare concentrato e fiducioso sul mio lavoro», ha dichiarato Maignan al termine dela sfida di San Siro contro la Fiorentina, in cui è stato uno dei migliori in campo, al pari del collega viola David de Gea.

Questo ultimo scorcio di stagione, oltre a mettere sul piatto una Coppa Italia da vincere e un piazzamento europeo da centrare, per il Milan significa come detto pianificare la prossima stagione, in cui dovrebbe esserci sempre Maignan a difendere la porta con un rinnovo di contratto che sembra finalmente potersi sbloccare.

Dopo un momento di stallo, infatti, le contrattazioni sembrano essere riprese per allungare un accordo fra le parti che scade a giugno 2026. L’ingaggio attuale è di 3,5 milioni di euro con la proposta del Milan ferma a 4,5 milioni a stagione, che al lordo sono pari a 5,9 milioni, visto che l’estremo difensore può godere ancora dei vantaggi fiscali garantiti dal Decreto Crescita. Una offerta che sembra essere definitiva e che, con il passare dei giorni, l’entourage di Maignan sembra sempre più propenso ad accettare dopo essere partito da una richiesta più alta che avrebbe portato il portiere francese a percepire lo stesso compenso di Rafael Leao: 5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Questa possibilità è sempre stata scartata dall’AD Giorgio Furlani, che ha però intenzione di ripartire da Maignan anche nelle prossime stagioni proponendo un contratto con una nuova scadenza fino al 2028, se non addirittura fino al 2029, quando il capitano rossonero avrà 34 anni.

L’offerta è sul tavolo e al momento le sensazioni parlano di una firma sempre più vicina. In caso la fumata bianca non arrivasse, ecco che Maignan potrebbe essere il grande sacrificato dell’estate rossonera, vista la scadenza di contratto vicina (il 2026, la stessa di Theo Hernandez), garantendo alla società comunque una buonissima plusvalenza, se consideriamo che l’ex Lille è arrivato nell’estate 2021 per 13 milioni di euro.

«Qui mi trovo bene, do tutto per la maglia, ma non voglio parlare di contratto. Il Milan e i tifosi meritano di più. La mia situazione personale non è la cosa più importante. Lavoriamo ogni giorno dando il massimo sempre, lo dico con grande sincerità. Nel futuro prenderemo l’esperienza di questa stagione e cresceremo ancora di più». Queste le parole di Maignan post Fiorentina che fanno propendere per un rinnovo di contratto sempre più vicino.