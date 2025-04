L’Espresso lancia lo speciale “Design di Luce” per la Milano Design Week

La luce: è questo il cuore pulsante di Design di Luce, lo Speciale de L’Espresso da oggi in edicola, presentato in occasione di un evento inserito nel calendario del Fuorisalone di Milano, uno dei momenti chiave per l’industria del design, che insieme a settori quali moda e il calcio sono sempre più elementi distintivi del sistema Italia nel mondo.

Nel particolare, il settimanale diretto da Emilio Carelli e curato editorialmente da Paolo Casicci ha per l’ocasione una copertina firmata da Emiliano Ponzi e definisce il made in Italy come “il principale editore al mondo di bellezza”. Una dichiarazione che ha un forte peso anche in termini economici: l’eccellenza estetica italiana, infatti, è sempre più centrale nelle dinamiche economiche legate a design, architettura e lifestyle.

Il numero raccoglie firme d’eccezione, come quella del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, che al Salone del Mobile 2025 ha firmato “La dolce attesa”, un’installazione immersiva che interpreta in chiave poetica la sospensione del tempo. Accanto a lui, tra le pagine dello Speciale, figurano anche nomi quali quello del drammaturgo statunitense Robert Wilson, che rilegge la Pietà Rondanini di Michelangelo attraverso giochi di ombre e riflessi, e il fotografo Santi Caleca, che dichiara: «Io non fotografo l’oggetto. Provo a fotografare il pensiero che c’è dietro».

L’evento di lancio, organizzato da L’Espresso presso la House of Action di Milano, ha visto inoltre la partecipazione di professionisti del settore come Clara Amodeo di Outdoora (urban art e rigenerazione urbana al servizio dei brand), Lavinia Fagiuoli e i fotografi del collettivo Cesura, oltre a una live performance dell’artista SteReal.

Il tutto all’interno di un progetto editoriale che non si limita a raccontare il design, ma lo valorizza come leva creativa capace di generare valore economico e visibilità internazionale, proprio come accade, da anni, con la moda e il calcio.