Milano, stadio e Olimpiadi: patto tra Sala e Fontana sui dossier più importanti

Tanti i temi sul tavolo nel confronto fra il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Dalle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026 al completamento della Biblioteca europea, passando anche per il futuro di San Siro, che attende la fine del bando fissata a fine aprile.

Come riporta l’edizione odierna di Libero, i due amministratori pubblici, anche se di opposte fazioni politiche, sembrano avere trovato una forte unità di intenti nel loro primo incontro a Palazzo Lombardia, in un momento politico quantomeno dedicato per Milano, visto che manca poco più di un anno all’inizio dei Giochi e fra due anni ci sono le elezioni comunali. Sul fronte delle Olimpiadi, Sala e Fontana hanno discusso, a livello tecnico, di quelli che sono gli extracosti con la volontà di arrivare a definirli e a quantificarli in maniera precisa cristallizzando i dati.

Insieme a Fontana e Sala, nella sede della Regione, erano presenti anche tecnici e dirigenti delle rispettive amministrazioni, che hanno provveduto a relazionare le parti sui vari faldoni di documenti relativi agli argomenti sul tavolo. Fra questi però sembra che non fosse il problema legato ai cantieri messi sotto sequestro dalla Procura nel capoluogo lombardo. «Non c’è stato il tempo materiale di affrontare l’argomento», spiegano le fonti regionali e comunali, ma entrambi gli amministratori «hanno a cuore il problema».

Sicuramente, invece, i dialoghi sul futuro di San Siro sono stati uno dei punti principali dell’incontro Fontana-Sala. La Regione, nel caso in cui nell’area del Meazza dovessero essere realizzate attività commerciali sarebbe chiamata in causa per il rilascio delle autorizzazioni, per questo si punta a creare una collaborazione con il Comune di Milano, «perché va avviata una conferenza di servizi», ha spiegato lo stesso Sala nei giorni scorsi, a cui dovrà partecipare appunto anche la Regione.

Infine, altro argomento da non dimenticare, è quello legato alla Fondazione Fiera, che vede il suo presidente Enrico Pazzali indagato nell’ambito dell’inchiesta sui presunti dossieraggi della società Equalize. Questione quanto mai insidiosa per il sindaco Sala, e anche per Fontana, per ragioni comunque diverse fra loro. Le parti hanno già in programma un altro incontro. Stavolta, però, il primo punto sarà proprio la questione delle case popolari e dell’urbanistica.