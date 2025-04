Body-cam e rinvii entro 8 secondi: due novità arbitrali al Mondiale per Club

In attesa di conosce la 32esima e ultima partecipante del Mondiale per Club, in virtù dell’esclusione dei messicani del Club Leon, la FIFA, organizzatrice del torneo che inizierà negli Stati Uniti il 15 giugno (con tutte le partite del torneo trasmesse in modalità freemium da DAZN), ha annunciato al termine di un seminario a Zurigo due importanti novità.

Una di queste riguarderà gli arbitri, mentre l’altra sarà di carattere regolamentare con particolare attenzione al comportamento dei portieri in chiaro riferimento alla battaglia, portata avanti da diverso tempo da FIFA e UEFA, contro le perdite di tempo.

Partendo dalla prima, durante le partite del Mondiale per Club gli arbitri saranno dotati di bodycam, una telecamera applicata sul petto. I direttori di gara indosseranno «le bodycam nell’ambito di una fase sperimentale, i cui test sono approvati dall’IFAB, l’organismo della Fifa che determina e sviluppa le regole del gioco», ha spiegato la federazione mondiale in una nota.

Inoltre, gli stessi direttori di gara dovranno applicare la nuova regola approvata il primo marzo scorso dalla stessa IFAB, volta a ridurre le perdite di tempo causate dai portieri, e che è in fase di sperimentazione nel campionato italiano di Primavera 1.

La nuova norma specifica che il portiere potrà tenere in mano il pallone senza giocarlo per non più di otto secondi (il limite attuale è di sei). A cambiare è anche la sanzione che l’arbitro applicherà qualora questo limite sarà sforato. Inoltre, ci si attende di far rispettare la nuova norma molto di più rispetto a quella che è attualmente in vigore e che puniva la squadra del portiere con una punizione indiretta in area, mentre ora sarà assegnato un calcio d’angolo a favore della formazione avversaria.

Gli arbitri, quindi dovranno procedere a un conto alla rovescia da quando il portiere avrà il pallone in mano. Arrivati a cinque i direttori di gara alzeranno la mano scandendo il conto alla rovescia. In caso il portiere non avrà rinviato entro la fine del conteggio, ecco che si riprenderà il gioco con un calcio d’angolo a favore della squadra avversaria.

«Siamo quasi alla fine della strada per il Mondiale per Club 2025 – le parole di Pierluigi Collina, presidente del Comitato arbitrale della FIFA –. Abbiamo già fatto un sacco di lavoro. Abbiamo seguito e monitorato i nostri arbitri cerchiamo di fornire loro tutto il sostegno di cui possono avere bisogno. Il nostro obiettivo è quello di avere la Fifa ‘Team One’ al meglio della loro condizione quando tra due mesi comincerà la competizione. Siamo consapevoli che un arbitraggio di alto livello è fondamentale per il successo di una competizione».