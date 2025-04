Amazon, scelto il primo quarto di Champions in esclusiva su Prime Video

La UEFA Champions League continua con i quarti di finale. Su Prime Video (clicca qui per abbonarti) a scendere in campo per l’andata dei quarti ci sarà Barcellona-Borussia Dortmund. Una sfida emozionante quella che si giocherà al Camp Nou, con i blaugrana che hanno tutte le intenzioni di fermare la corsa dei gialloneri. Dalla doppia sfida tra Barcellona e Borussia Dortmund uscirà l’avversaria che affronterà chi passerà il turno tra Inter e Bayern Monaco. L’appuntamento è per mercoledì 9 aprile in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 20.00, calcio d’inizio ore 21.00.