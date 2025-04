Coreografia anti Juventus al Franchi: dimezzata la multa per la Fiorentina

È stata dimezzata la sanzione di 50.000 euro comminata dal Giudice Sportivo alla Fiorentina per i alcuni cori, il lancio di fumogeni e in particolare per la coreografia ritenuta oltraggiosa nei confronti della Juventus, apparsa in occasione in curva Ferrovia in occasione della gara con i bianconeri lo scorso 16 marzo.

La Corte sportiva d’Appello ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal club viola riducendo la multa a 25.000 euro. Rimane però la diffida per la curva dei tifosi viola che, in caso di ripetersi di un episodio che infranga le norme, verrebbe così chiusa.

«Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA – aveva scritto nel comunicato il Giudice Sportivo – per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Ferrovia”, prima dell’inizio della gara, esposto una coreografia contenente un’espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria».

La sanzione era stata irrogata «per avere inoltre i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria», ha concluso il Giudice Sportivo.