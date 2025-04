Tra partnership e spin-off: Stellantis studia il futuro di Maserati e Alfa Romeo

Stellantis, il colosso dell’automotive di cui Exor è il primo azionista, ha incaricato McKinsey & Co. (società di consulenza strategica) di fornire un aiuto su Maserati e Alfa Romeo, mentre aumenta la pressione a causa dell’escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump. Lo riporta Bloomberg.

Il presidente John Elkann ha chiesto alla società di consulenza di valutare opzioni per i due marchi, inclusa la possibilità di collaborare con altri produttori per accedere a nuove tecnologie. Alcune aziende asiatiche avrebbero espresso interesse, ma le valutazioni sono ancora in fase iniziale. Tra gli scenari a lungo termine viene considerata anche la possibilità di uno spin-off di Maserati.

«McKinsey è stata incaricata di fornire le proprie considerazioni in merito ai dazi statunitensi recentemente annunciati che coinvolgono Alfa Romeo e Maserati», ha dichiarato un portavoce dei marchi, senza aggiungere ulteriori commenti.

Elkann è sotto pressione per rilanciare Maserati e Alfa Romeo, dato che i dazi del 25% imposti da Trump sulle auto potrebbero ridurre di miliardi di euro gli utili di Stellantis. Il gruppo automobilistico ha cominciato a offrire nuovi sconti negli Stati Uniti per contrastare i timori che i dazi rendano i suoi veicoli significativamente più costosi.

Lo scorso anno, Maserati ha registrato una perdita operativa rettificata di 260 milioni di euro (circa 285 milioni di dollari), dopo che le sue vendite si sono più che dimezzate. Circa il 35-40% dei clienti del marchio di lusso si trova negli Stati Uniti, ha dichiarato il CEO di Maserati Santo Ficili lo scorso mese. Ogni Maserati e Alfa Romeo venduta negli USA viene importata, poiché i marchi non dispongono di stabilimenti produttivi al di fuori dell’Europa. Secondo le fonti, Elkann non ha intenzione di vendere i marchi a un concorrente cinese.

Il presidente prevede di spostare la produzione delle Maserati in uno degli stabilimenti automobilistici meno utilizzati d’Italia, nel tentativo di ricucire i rapporti con il governo italiano. Elkann ha anche avvertito il mese scorso che i dazi di Trump potrebbero pesare sulla produzione automobilistica del Paese. Nel frattempo, Maserati sta potenziando le possibilità di personalizzazione dei propri modelli di lusso, per attrarre una clientela più facoltosa e aumentare i margini di profitto.