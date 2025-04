Serie A, quante possibilità sono rimaste per il quinto posto in Champions

Le tre coppe europee sono pronte a vivere una settimana molto intensa che decreterà entro giovedì 17 aprile tutte le semifinaliste, visto che i quarti di finale si giocheranno tutti nel giro di nove giorni, tra andata e ritorno. Le italiane rimaste sono Inter, Lazio e Fiorentina, che partecipano rispettivamente a Champions, Europa League e Conference.

Inoltre, come per la scorsa stagione, ci sono da definire i due posti del ranking stagionale UEFA, che permette a di portare una formazione in più nella Champions League 2025/26. Vantaggio acquisito dall’Italia nella passata stagione e che ha permesso alla Serie A di avere cinque formazioni nella massima competizione europea per club: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan.

L’eliminazione della Roma per mano dell’Athletic Bilbao ha complicato e non poco i piani dell’Italia nella rincorsa alla nuova conquista dell’obiettivo proprio sulla Spagna, che occupa il secondo posto nel ranking stagionale dietro alla ormai imprendibile Inghilterra. Si parte stasera con l’Inter impegnata sul campo del Bayern Monaco, ma per le sorti italiane va controllata con attenzione anche l’altra sfida di giornata: Arsenal-Real Madrid. Una vittoria dei Gunners, con successo nerazzurro in Baviera, andrebbe lentamente a riaprire alla possibilità di rendere viva la corsa al secondo posto.

Per dare una dimostrazione numerica basata sulle percentuali, secondo Opta i club italiani hanno solamente il 2% di possibilità di chiudere al secondo posto nel ranking stagionale. Dal canto suo la Spagna ha il 98% di conquistare il piazzamento extra, mentre l’Inghilterra è certa di chiudere almeno fra le prime due nazioni a fine stagione.

Tutte le speranze (poche, a dire il vero) dell’Italia sono riposte nel cammino europeo di Inter, Lazio e Fiorentina. Ma, considerando che ogni punto conquistato da queste tre squadre sarà diviso per otto (pari al numero di formazioni italiane iscritte alle tre competizioni europee a inizio stagione), nemmeno un cammino perfetto che porterebbe ogni squadra a vincere la sua coppa di appartenenza, garantirebbe il sorpasso sulla Spagna.

La Liga, infatti, conta ancora su quattro squadre (Real e Barça in Champions, Athletic Bilbao in Europa League e Betis in Conference) e sulla divisione dei punti per sette, motivo per cui sarà fondamentale che arrivi almeno qualche passo falso dalle formazioni spagnole. Conquistando almeno sette successi e un pareggio ai quarti di finale, la Liga otterrebbe una quantità di punti non più eguagliabile dall’Italia in questa stagione.

Attualmente il ranking stagionale recita: