Internazionali di Roma 2025, otto italiani presenti: c’è Jannik Sinner

E’ stata pubblicata ufficialmente l’entry list di singolare maschile dell’edizione numero 82 degli Internazionali BNL d’Italia, che si preannuncia da record per presenze complessive degli azzurri nei vari tabelloni e per l’estensione del Foro Italico da 12 a 20 ettari. Per la prima volta, infatti, gli incontri di tennis si giocheranno anche nello Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” dove è stata realizzata la nuova SuperTennis Arena, terzo dei quattro show court.

Internazionali Roma 2025 – Gli italiani partecipanti

In attesa delle wild card, e delle qualificazioni, sono otto gli italiani oggi sicuri di un posto in main draw:

Jannik Sinner (n.1 ATP)

Lorenzo Musetti (16)

Matteo Berrettini (34)

Flavio Cobolli (36)

Matteo Arnaldi (40)

Lorenzo Sonego (41)

Luciano Darderi (48)

Mattia Bellucci (66)

Internazionali Roma 2025 – Sinner rientra dopo la squalifica

Sinner – al rientro dopo la squalifica per il caso doping – è alla sesta partecipazione agli Internazionali BNL d’Italia (9-5 il bilancio vittorie-sconfitte). Al Foro, nel 2019, ha ottenuto contro Steve Johnson, allora numero 59 del mondo, la sua prima vittoria in un Masters 1000. Il suo miglior risultato restano i quarti di finale del 2022 quando superò lo spagnolo Pedro Martinez, Fabio Fognini e il serbo Filip Krajinovic, prima di arrendersi al greco Stefanos Tsitsipas, in quel momento numero 5 del mondo.

Il numero 1 del mondo ha firmato quattro dei cinque successi italiani nei Masters 1000 da quando sono stati introdotti in calendario, nel 1990: nel 2023 a Montreal (in finale su Alex De Minaur), nel 2024 a Miami (in finale su Grigor Dimitrov), Cincinnati (in finale su Frances Tiafoe) e Shanghai (su Novak Djokovic). Il primo titolo azzurro in questa categoria di tornei l’ha ottenuto Fabio Fognini, a Monte-Carlo nel 2019, battendo Dusan Lajovic nella sfida per il titolo. L’altoatesino ha perso altre due finali, sempre a Miami, nel 2021 contro Hubert Hurkacz e nel 2023 contro Daniil Medvedev.

Musetti (5-4) ha partecipato cinque volte complessivamente agli Internazionali BNL d’Italia, tra qualificazioni e main draw. Nel 2020 sorprese Stan Wawrinka diventando il primo giocatore nato nel 2002 a vincere un match nel circuito ATP. In quell’occasione ha raggiunto il primo dei due quarti di finale giocati in carriera al Foro (il più recente nel 2022).

Berrettini (7-5) non gioca il Masters 1000 di casa dal 2021, subito dopo la sua prima e finora unica finale in questa categoria di tornei, a Madrid. Complessivamente è alla sesta partecipazione agli Internazionali BNL d’Italia. Nel 2020, l’edizione spostata a settembre per via della pandemia di Covid-19, ha firmato il suo miglior piazzamento a Roma. Ha raggiunto i quarti di finale, sconfitto contro il norvegese Casper Ruud. Ha vinto due partite di fila solo in altre due edizioni, nel 2019 e 2021, in cui si è fermato agli ottavi.

Il romano Cobolli (1-3) partecipa per la sesta volta agli Internazionali BNL d’Italia. In tre occasioni è partito dalle qualificazioni, che ha superato solo nel 2023 prima di cedere al primo turno. Ha esordito in main draw nel 2022 e ha vinto la sua prima partita al Foro nel 2024 contro il tedesco Maximilian Marterer, prima di cedere al secondo turno contro Sebastian Korda.

Arnaldi (2-3) ha partecipato tre volte agli Internazionali BNL d’Italia prima di quest’anno, raggiungendo il primo turno nel 2022 e il secondo nel 2023 e 2024.

Sonego (8-8) parteciperà complessivamente per la decima volta agli Internazionali BNL d’Italia, tra qualificazioni e main draw. Il miglior risultato rimane la memorabile semifinale del 2021. Prima di lui in semifinale erano arrivati Filippo Volandri (2007), Tonino Zugarelli (finalista nel 1977), Adriano Panatta (campione nel 1976 e finalista nel 1978); e prima dell’era Open i campioni Emanuele Sertorio (1933), Giovanni Palmieri (1934), Fausto Gardini (1955), Nicola Pietrangeli (1957 e 1961, finalista nel 1958 e 1966); i finalisti Uberto De Morpurgo, Giorgio De Stefani, Gianni Cucelli, Beppe Merlo; il semifinalista Oscar De Minerbi. Nelle sue altre presenze a Roma, ha vinto due partite di fila solo nel 2023 quando è stato sconfitto al terzo turno dal greco Stefanos Tsitsipas.

Darderi (2-1) ha partecipato due volte agli Internazionali BNL d’Italia. Nel 2020 ha perso al primo turno delle qualificazioni contro il portoghese Joao Sousa; nel 2020 ha raggiunto il terzo turno grazie alle vittorie su Denis Shapovalov e Mariano Navone, perdendo al terzo turno contro Alexander Zverev

Bellucci (0-0) giocherà per la prima volta in main draw agli Internazionali BNL d’Italia. La sua unica precedente partecipazione, nel 2023, si è conclusa con una sconfitta al primo turno delle qualificazioni contro il cileno Tomas Barrios Vera.