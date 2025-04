Torna Stadi 5.0: i piani di Roma e Lazio nella nuova puntata su DAZN

La città di Roma, tra lo stadio Olimpico, il nuovo impianto giallorosso di Pietralata e il restyling del Flaminio da parte della Lazio sono i temi al centro della quarta puntata di Stadi 5.0, la serie on demand (disponibile a questo link su DAZN) dedicata agli impianti sportivi in Italia e non solo. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra DAZN, ABB Electrification (leader globale nel settore della distribuzione e gestione dell’energia elettrica, impegnato nella decarbonizzazione e nell’efficienza energetica) e Calcio e Finanza, punto di riferimento per l’analisi economico-finanziaria del mondo del calcio e dello sport.

Nella quarta puntata, il focus è dedicato allo stadio Olimpico di Roma e ai progetti di Pietralata (del club dei Friedkin) e del Flaminio, sul quale sta lavorando il patron della Lazio Claudio Lotito. A parlarne sono Pierluigi Pardo e Federica Zille di DAZN, che guidano la narrazione affiancati dal direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini che approfondisce, tramite dati e numeri concreti, anche gli aspetti economici ma non solo legati ai progetti dei nuovi impianti.

Insieme a loro ci sono il talent di DAZN Andrea Stramaccioni e Paolo Baroncelli, Marketing & Sales Regional Director di ABB. Protagonisti anche Lucia Bernabè, che si occupa delle relazioni istituzionali per il progetto stadio della Roma a Pietralata e Lorenzo Vitali, Chief Administrative Officer del club giallorosso. E’ intervenuto inoltre anche l’architetto Marco Casamonti, per parlare del piano di riqualificazione della Lazio per lo stadio Flaminio.