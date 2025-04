La Lazio apre le porte ai tifosi: trasmetterà in diretta la rifinitura verso il Bodø

La Lazio ha deciso di avvicinarsi ancora di più ai propri tifosi in vista del match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Bodø/Glimt, nonostante i chilometri di distanza che separeranno i biancocelesti da Roma nei prossimi giorni.

Nella giornata di domani, mercoledì 9 aprile, per la prima volta i tifosi potranno seguire la rifinitura della formazione guidata da Marco Baroni oltre i 15 minuti canonici messi a disposizione abitualmente dei broadcaster. Un modo da parte del club per rendere partecipi i sostenitori della Lazio, considerando il divieto di trasferta imposto dalla UEFA dopo i comportamenti discriminatori denunciati dalla Federcalcio europea nel match con il Viktoria Plzen.

Per questo motivo, la società ha deciso di aprire le proprie porte alla vigilia della partita. «Alle 11:30 sarà infatti possibile seguire le fasi iniziali del risveglio muscolare di Zaccagni e compagni, tramite i nostri profili social ufficiali, direttamente dall`hotel che ospiterà la squadra in occasione della trasferta norvegese», si legge in una nota ufficiale.

«Dalle 17:45, grazie a Lazio Style Channel, potrete poi seguire, live, in maniera innovativa ed in esclusiva, i primi 30’ di allenamento della squadra di Baroni presso lo stadio Aspmyra di Bodø», recita ancora il comunicato del club biancoceleste.

L’idea è quella di ingaggiare i tifosi, trasformando il divieto di trasferta in una possibilità. Inoltre, la volontà della Lazio è quella di promuovere la sua piattaforma, in vista dello sbarco di un canale lineare sulla piattaforma di sport in streaming DAZN, sulla falsa riga di quanto accaduto con Inter e Milan, i cui canali sono disponibili all’interno dell’app.