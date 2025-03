Lazio, «comportamento razzista»: la UEFA vieta ai tifosi la prossima trasferta europea

La Commissione disciplinare della UEFA ha deciso di sanzionare la Lazio per il comportamento tenuto dai propri tifosi durante l’ultima trasferta europea, in casa dei cechi del Viktoriz Plzen per la partita valida per gli ottavi di finale di andata della UEFA Europa League.

La Federcalcio europea, nel dettaglio, ha deciso di infliggere una multa di 30.000 euro al club biancoceleste e di vietare alla società di vendere i biglietti per la prossima trasferta europea a causa del «comportamento razzista e/o discriminatorio dei propri tifosi» in occasione della trasferta della scorsa settimana, specifica una nota.

Inoltre, sono due i turni di squalifica comminati al centrocampista Nicolò Rovella e uno a Samuel Gigot. Entrambi i calciatori erano stati espulsi nel match d’andata contro il Viktoria Plzen; il francese salterà il match di stasera mentre l’italiano, in caso di qualificazione da parte della Lazio, salterà anche l’andata dei quarti di finale.