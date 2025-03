Milan, diavoli stilizzati e stemma monocromatico per la maglia Home 2025/26

La prossima maglia Home del Milan per la stagione 2025/26 dovrebbe introdurre un cambiamento significativo nel design dell’iconica divisa rossonera, secondo quanto riportato da Öpaleak. Anche nella prossima stagione, la divisa da gioco della formazione milanese sarà realizzata dal colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo Puma.

Secondo le prime indiscrezioni, per la prima volta nella storia del club, la maglia Home del Milan presenterà uno stemma monocromatico. Il logo del club dovrebbe essere realizzato con un design pulito, completamente bianco e utilizzando come sfondo un unico colore, invece della sua versione tradizionalmente multicolore.

Milan nuova maglia Home 2025 2026 – Una novità nelle strisce

Questa scelta stilistica rappresenta un audace cambiamento per i 19 volte campioni della Serie A, che hanno sempre mantenuto con rigore i colori classici dello stemma sulle divise casalinghe. Dal punto di vista del design, la maglia da calcio Home del 2025/26 mantiene le tradizionali strisce verticali rossonere. Strisce che, anche in questo caso, portano con sé una particolarità, essendo arricchite da un sottile motivo in rilievo raffigurante un diavolo (simbolo del club rossonero). La nuova maglia Home realizzata da Puma per il Milan sarà disponibile a partire da luglio 2025.