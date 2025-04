DAZN, il boom di Roma-Juve spinge gli ascolti del 31° turno a 6 milioni

Nell’ultima giornata di Serie A, la 31esima, DAZN ha fatto registrare complessivamente ascolti per a un passo dai 6 milioni di spettatori con le partite spalmate da venerdì sera (a cominciare dalla sfida tra Genoa e Udinese) fino al posticipo di lunedì Bologna-Napoli, gara che ha visto l’ennesima grande prestazione dei rossoblù di Vincenzo Italiano al cospetto dei partenopei, che comunque mantengono vive le speranze di scudetto.

Ma a prendersi il primato di giornata per la partita più vista è Roma-Juventus di domenica sera. La sfida dell’Olimpico, terminata anche lei per 1-1, è stata la quinta, e ultima, trasmessa in modalità freemium da DAZN in questa stagione ed è stata seguita da oltre 2 milioni di persone.

Guardando a tutta la giornata i 5.999.921 spettatori complessivi per tutte le 10 partite è il risultato più alto mai raggiunto da DAZN a questo punto del campionato. Facendo un paragone con le ultime due stagioni, sempre alla 31esima giornata, gli ascolti 2024/25 sono più alti rispetto alla 2022/23, che registrò poco più di 5 milioni, e della 2023/24 che si fermò a 5,5 milioni. A influire positivamente, senza dubbio, il fatto che lo scudetto sia ancora in gioca fra Inter e Napoli, a differenza delle due stagioni citate, e inoltre c’è un’avvincente corsa sia per un piazzamento europeo che per la salvezza.

Come detto, una spinta fondamentale agli ascolti dell’ultima giornata è arrivata dal fatto che Roma-Juventus fosse disponibile gratuitamente. La strategia sugli eventi freemium continua a premiare le scelte di DAZN che così facendo, in questa prima stagione di sperimentazione permessa dal bando assegnato la scorsa estate, è riuscita a mantenere alti gli ascolti di tutti i big match anche quelli che potevano potenzialmente essere penalizzati perché trasmessi in settimana, per questioni legate al calendario, come Milan-Napoli disputata di martedì o giocati alle 18.00 come Juventus-Milan, slot orario che può arrivare a togliere alle partite di cartello circa 300-500mila spettatori.

Infine, Roma-Juventus in chiaro ha superato di gran lunga la media di 1.500.000 registrata lo scorso anno tra andata e ritorno e si piazza al secondo partita trasmessa in free su DAZN, che è bene ricordare necessita per la visione una registrazione alla piattaforma tramite indirizzo mail.

DAZN ascolti 31esima giornata Serie A – Tutti gli ascolti dell’ultimo turno

Di seguito, gli ascolti di tutte le partite del 31° turno della Serie A 2024/25:

Venerdì 4 aprile, ore 20.45 – Genoa-Udinese: 181.093 spettatori (co-esclusiva Sky)

Sabato 5 aprile, ore 15.00 – Monza-Como: 190.616 spettatori

Sabato 5 aprile, ore 18.00 – Parma-Inter: 767.923 spettatori

Sabato 5 aprile, ore 20.45 – Milan-Fiorentina: 632.345 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 6 aprile, ore 12.30 – Lecce-Venezia: 249.922 spettatori

Domenica 6 aprile, ore 15.00 – Empoli-Cagliari: 98.928 spettatori

Domenica 6 aprile, ore 15.00 – Torino-Verona: 97.429 spettatori

Domenica 6 aprile, ore 18.00 – Atalanta-Lazio: 485.588 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 6 aprile, ore 20.45 – Roma-Juventus: 2.006.082 spettatori

Lunedì 7 aprile, ore 20.45 – Bologna-Napoli: 1.146.100 spettatori

Questi, invece, i numeri di Zona DAZN:

Domenica 6 aprile, ore 15.00 – 143.895 spettatori

TOTALE – 5.999.921 spettatori

Come approfondito in passato, la stagione di Serie A vive di fasi che si ripetono anche se possono differire leggermente da stagione a stagione. Dopo una prima fase di assestamento durante i primi turni, i tifosi iniziano a seguire più regolarmente la Serie A in tv a partire dall’ottava giornata.

Guardando DAZN (unico player che trasmette tutte le sfide) queste prime giornate fino alle passate stagioni hanno viaggiato a una media di circa 5 milioni di spettatori sia nella stagione 2022/23 che nella stagione 2023/24. Quest’anno, nonostante il nuovo sistema di co-esclusive completamente diverso rispetto al passato, la media è comunque rimasta alta attorno ai 4,7 milioni se consideriamo che nelle prime otto giornate DAZN ha trasmesso in co-esclusiva due big match come Juventus-Roma che si è giocata alla terza giornata e Juventus-Lazio all’ottava giornata. Co-esclusive che hanno tolto alla piattaforma di live streaming circa 1.700.000 in termini di ascolti. Se queste partite fossero state trasmesse in esclusiva su DAZN, gli ascolti ‘pieni’ avrebbero pareggiato la media delle scorse stagioni.

Quando la Serie A entra nel vivo, fino alla scorsa stagione la media spettatori su DAZN è cresciuta fino a toccare 6 milioni (il dato è valido sia per la stagione 2022/23 che per la 2023/24). Questa stagione è la prima a essere trasmessa con il nuovo sistema di co-esclusive, completamente diverso, che vede la trasmissione anche su Sky di alcuni big match e pick migliori. In questa fase che solitamente arriva fino alla 30esima, su DAZN la Serie A ha viaggiato attorno ad una media di 5,5 milioni. I big match trasmessi in co-esclusiva, l’andata del derby d’Italia giocato alla nona giornata, il derby Juventus-Torino giocato alla dodicesima, Napoli-Roma giocato alla tredicesima, il derby della Milan-Inter giocato alla ventitreesima – e la trasmissione in co-esclusiva in misura decisamente maggiore della Juventus che notoriamente è la squadra più seguita. In questa stagione i bianconeri sono andati nove volte in co-esclusiva contro le quattro della stagione 2023/23 e le due volte nella stagione 2022/23 hanno fisiologicamente abbassato la media che, nonostante questo, rimane alta.

Poi c’è il rush finale, quello che stiamo vivendo ora in cui molto dipende dalla lotta per il primo posto e dalla qualificazione alle coppe europee. L’andamento e l’assegnazione dello scudetto in anticipo rispetto alla fine del campionato condiziona inevitabilmente la parte finale di stagione che ogni anno, da sempre, segna un calo naturale degli ascolti.