Serie A, la classifica degli ascolti tv nel 2023/24: i dati squadra per squadra

La Serie A 2023/24 è andata in archivio per quello che è stato il terzo e ultimo anno dell’attuale ciclo dei diritti televisivi, con la suddivisione tra DAZN (che ha trasmesso ogni giornata 10 partite di cui 7 in esclusiva) e Sky (che ha trasmesso invece tre gare a ogni turno in co-esclusiva). Un’accoppiata che rimarrà tale anche per le prossime cinque stagioni di Serie A, dal momento in cui la divisione dei diritti è stata confermata a ottobre dello scorso anno.

Mentre le società fanno ognuna i propri bilanci, fra risultati in campo e quelli economici, anche i due broadcaster danno un occhio agli ascolti. Dallo scorso anno, infatti, l’Auditel rileva anche l’audience delle partite su DAZN con la nuova misurazione Auditel Total Audience: per ogni gara vengono considerati sia gli ascolti DAZN di origine censuaria su tutti i dispositivi, sia gli ascolti DAZN provenienti dai canali satellitari distribuiti da Sky (Zona DAZN). Inoltre, tre partite a giornata vengono trasmesse anche dalla stessa pay-tv di Comcast: qui gli ascolti vengono nuovamente rilevati da Auditel. Una misurazione che pesa non solo per valutare il reale interesse verso il campionato, ma anche per quanto riguarda la distribuzione dei diritti tv del campionato ai club, visto che un criterio di redistribuzione dei ricavi è appunto l’audience televisiva delle squadre.

Ma come sono andati gli ascolti nel 2023/24? E quali sono i club che hanno fatto registrare i maggiori risultati in stagione? Partendo dai numeri complessivi, gli ascolti sono in linea con quelli del 2022/23: tra DAZN e Sky sono quasi 249 milioni gli spettatori che hanno seguito la Serie A durante l’arco del campionato. Di questi, oltre 209 milioni sono imputabili a DAZN, mentre quasi 40 milioni si riferiscono alle sfide trasmesse su Sky.

Serie A classifica ascolti tv 2023 2024 – I dati su DAZN

Passando invece ai club più seguiti durante la stagione, per quanto riguarda i dati degli ascolti solo su DAZN, in vetta alla classifica troviamo la Juventus, con oltre 44 milioni di spettatori complessivi e una audience media oltre 1,1 milioni a partita al termine della stagione, davanti all’Inter con 39,4 milioni totali (poco più di 1 milione di spettatori in media a partita) e al Milan con 35,5 milioni di spettatori totali e 934mila spettatori a gara. Giù dal podio invece Roma e Napoli, entrambe intorno a 33 milioni di spettatori per quanto riguarda gli ascolti su DAZN.

Serie A classifica ascolti tv 2023 2024 – I dati su Sky

Per quanto riguarda invece i dati degli ascolti solo su Sky- in crescita del 3% circa rispetto al 2022/23 -, se la Juventus è stata la squadra con i maggiori ascolti (media di oltre 700mila spettatori nelle sei gare trasmesse anche su Sky), il Torino è stata la squadra trasmessa più volte, con ben 18 gare, ma una media di circa 260mila spettatori a partita. Tra le big, il Milan è stata la formazione più trasmessa su Sky con 14 incontri e un totale di oltre 7,4 milioni di spettatori sulla pay-tv di Comcast, il dato più alto di tutti a livello assoluto.

Serie A classifica ascolti tv 2023 2024 – La graduatoria complessiva

Complessivamente, quindi, nella top tre in termini di ascolti per la stagione 2023/24 troviamo Juventus, Inter e Milan: i bianconeri si trovano davanti a tutti con 1,27 milioni di spettatori a partita, mentre i nerazzurri si sono fermati a 1,18 milioni e i rossoneri a 1,12 milioni. Al quarto gradino troviamo ancora il Napoli (933mila spettatori a gara), davanti alla Roma con 925mila spettatori.

Si tratta, come detto, di una graduatoria da cui dipende anche la distribuzione di una quota dei diritti tv. In particolare, l’Articolo 9 del Decreto Lotti con cui è stata modificata la Legge Melandri disciplina i criteri di ponderazione relativi alla quota di audience certificata. Lo stesso articolo incarica la Lega Calcio di stabilire mediante l’elaborazione di un algoritmo di ponderazione dei criteri di riequilibrio per tenere conto della differente copertura mediatica dovuta alla coesistenza delle due piattaforme (DAZNe Sky). Quindi, per quanto riguarda i valori da cui dipenderà la distribuzione dei ricavi da diritti tv, si tratta di una classifica provvisoria in quanto non tiene ancora conto della normalizzazione che viene effettuata ogni anno.

Serie A classifica ascolti tv 2023 2024 – Le fasi del campionato