Sampdoria, ufficiale: esonerato Semplici. Lascia anche Pietro Accardi

Adesso è ufficiale. «L’U.C. Sampdoria comunica di aver interrotto i rapporti professionali con il responsabile dell’Area Tecnica Pietro Accardi e con il suo collaboratore Giuseppe Colucci. La società li ringrazia per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nel corso della stagione e augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere».

Con questa nota, il club blucerchiato ha annunciato una rivoluzione in dirigenza, con l’addio di Pietro Accardi. Si attendono novità – su questo fronte – per quanto riguarda l’ex Ct della Nazionale Roberto Mancini, che si era detto disponibile a entrare in società per dare una mano.

«Nel contempo l’U.C. Sampdoria rende noto di aver sollevato dall’incarico l’allenatore responsabile della prima squadra Leonardo Semplici. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Andrea Consumi, Alessio Aliboni, Rossano Casoni e Yuri Fabbrizzi – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club», ha concluso la nota.

Anche sul fronte allenatore si attende dunque la nomina della nuova guida tecnica. Secondo indiscrezioni, dopo il mancato accordo con Giuseppe Iachini, il tecnico dovrebbe essere Alberico Evani.