Il questore di Roma: «Inaccettabile che Curva Sud sia una piazza di spaccio»

Settimana prossima ci sarà il derby della Capitale fra Lazio e Roma, con le due squadre che cercano punti importanti per un posto nella prossima Champions League con le quotazioni dei biancocelesti in netto rialzo dopo l’1-0 di Bergamo.

Oltre che al campo, l’attenzione sarà altissima per quanto riguarda il discorso di ordine pubblico, viste anche le nuove indagini in merito al presunto spaccio di droga nel cuore della Curva Sud giallorossa. «L’ultima volta abbiamo fatto un’attività di prevenzione molto serrata, fin dalla mattina abbiamo sequestrato numerosi oggetti atti a offendere», ha dichiarato il questore di Roma, Roberto Massucci, intervenuto a ‘La Politica nel pallone’ su Radio Rai Gr Parlamento e condotta da Emilio Mancuso.

«Questa cosa deve essere condannata da tutti, così come qualsiasi forma di illegalità dentro lo stadio. Mi riferisco anche alle indagini in ambito di droga che abbiamo fatto di recente in Curva Sud: il fatto che la curva possa essere una piazza di spaccio deve essere considerato inaccettabile da parte di tutti – ha continuato i questore Massucci –. Nell’ultimo derby ho visto più di 60mila persone che stavano assistendo a uno spettacolo di grandi emozioni. Per loro dobbiamo scendere in campo tutti perché il derby sia una festa».

«Il derby di sera a Roma è valore di sport e cultura sportiva per l’intera città. Il tema della sicurezza nei grandi eventi è internazionale non facciamolo diventare un problema di polizia, ma facciamo sì che il comportamento delle singole persone sia virtuoso. Sono già stati fatti percorsi in tal senso, con la correzione strutturale degli impianti, la collaborazione delle società, la tecnologia È nostro dovere di adulti far comprendere ai giovani che la legalità è un valore, e all’interno della legalità c’e’ tanto spazio per essere ultras», ha concluso il questore di Roma, Roberto Massucci.