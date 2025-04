La Liga non si arrende sui casi Dani Olmo e Pau Victor, calciatori del Barcellona che hanno recentemente ottenuto il via libera dal Consiglio Superiore dello Sport (CSD) per scendere in campo, nonostante le accuse al club sul superamento dei limiti imposti dal tetto salariale del massimo campionato spagnolo. Secondo quanto riportato in un comunicato, la Liga ha presentato un ricorso e ha richiesto misure cautelari contro la decisione del CSD dello scorso giovedì.

LaLiga ritiene che la situazione richieda un intervento giudiziario urgente, «che, attraverso l’adozione delle misure cautelari richieste, garantisca l’equilibrio competitivo e la sostenibilità finanziaria della competizione professionistica». L’organismo presieduto da Javier Tebas ritiene che la decisione del CSD «violi gravemente il quadro normativo in materia di controllo economico e rilascio delle licenze sportive, danneggi l’interesse generale della competizione e comprometta la sua integrità, rompendo il principio di uguaglianza tra club».

Dopo che il CSD ha dato ragione al Barcellona nel caso Olmo, la Liga aveva già annunciato la volontà di impugnare la risoluzione. Ora, inoltre, richiede misure cautelari, temendo che i tempi della decisione sul ricorso si protraggano troppo a lungo. L’obiettivo dell’associazione è che la questione venga risolta il prima possibile, per sanare quella che considera una violazione del principio di parità tra club.

Nel suo comunicato, la Liga ha sottolineato come la decisione del CSD violerebbe le norme sul controllo economico, ovvero quel Fair Play Finanziario che ha costretto molti club a vendere asset per bilanciare i propri conti e che ora fa percepire una disparità nell’applicazione delle regole.

Sebbene tutto lasci intendere che i club continueranno a rispettare le regole del controllo economico, è evidente che la decisione del CSD apre la strada a un precedente – quello intrapreso dal Barcellona – che la Liga vuole chiudere immediatamente.