Samp verso la rivoluzione: Mancini in società, Evani nuovo allenatore

Sembra essere tutto pronto per il ritorno di Roberto Mancini alla Sampdoria. Ma, al contrario di quanto sembrava questa mattina, l’ex commissario tecnico della Nazionale non dovrebbe prendere il posto di Leonardo Semplici sulla panchina doriana, nonostante ci sarà sicuramente un cambio tecnico.

Come riporta Sky Sport, Mancini è pronto ad assumere la carica di direttore tecnico. Insieme a lui arriveranno Alberico Evani, che diventerà il nuovo tecnico, e Attilio Lombardo che sarà invece il vice allenatore. Sembra dunque tramontare la pista che portava a Beppe Iachini.

Mancini andrebbe a occuparsi così dell’intera area tecnica in un ambiente che sembra aver bisogno della giusta scossa per scacciare l’incubo Serie C, che con il passare delle giornate si è fatto sempre più concreto fino alle ultime settimane con la squadra blucerchiata scivolata in terzultima posizione con soli 32 punti a sei giornate della fine della stagione regolare.