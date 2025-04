Il pari con la Fiorentina non ferma il Milan su media e social: rossoneri protagonisti

A completare il podio l’Inter con 40.400 menzioni, fermata al Tardini dal Parma. Stabili rispettivamente in quarta e quinta posizione,il Napoli (26.800), atteso dalla trasferta a Bologna, e la Roma (17.700).

Questa settimana tra le squadre che hanno guadagnato più posizioni troviamo il Parma e l’Empoli. I gialloblù hanno fermato l’Inter, riaprendo la partita al 60’ e pareggiando grazie alle reti di Bernabé e Ondrejka (6.300 menzioni). L’Empoli, invece, non ha portato a casa grandi performance sul campo, perdendo prima contro il Bologna in Coppa Italia e poi pareggiando con il Cagliari, ma la squadra è comunque salita di cinque posizioni, classificandosi quattordicesima con 3.400 menzioni.



I temi del dibattito. Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Roma-Juve: la partita esplode sui social. Roma e Juventus hanno pareggiato all’Olimpico nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A, in un match che ha acceso i social. La Juve era in vantaggio fino all’intervallo grazie al gol di Locatelli, che ha rotto un lungo digiuno di reti e esaltato i tifosi bianconeri sui social e sugli spalti. La Roma ha però raggiunto i bianconeri: il pareggio è arrivato al 49’ grazie a un cambio di Ranieri, quello di Shomurodov entrato all’intervallo, che ha premiato la scelta dell’allenatore giallorosso. Nonostante i tentativi da entrambe le parti, il punteggio è rimasto invariato. A far discutere sui social anche le dichiarazioni dello stesso Ranieri, che ha confermato lo stop a fine stagione, rispondendo alle domande di Gianluigi Buffon nel post partita di Dazn. Il pareggio mantiene vive le speranze Champions per entrambe le squadre: per la Roma sarà ora decisivo il derby capitolino di domenica, soprattutto dopo il sorpasso della Lazio in classifica.

Kean: i social impazziscono per l’attaccante viola. Moise Kean è sempre più protagonista con la Fiorentina, e non solo in campo. Nel pareggio contro il Milan a San Siro, l’attaccante ha ancora una volta dimostrato il suo valore, facendo esaltare i tifosi viola: ogni sua azione e esultanza è subito condivisa sui social, dove i video delle sue giocate fanno impazzire i fan. Con sedici gol in campionato e 24 stagionali, Kean è diventato uno dei giocatori più in forma del campionato italiano, attirando l’attenzione dei top club europei. Il Barcellona e numerose squadre della Premier League sono già pronte a bussare alla porta della Fiorentina, con la clausola da 52 milioni che non spaventa. La dirigenza viola cercherà di trattenerlo con un adeguamento dell’ingaggio e un progetto sempre più ambizioso, ma sarà il prossimo calciomercato a decidere il suo futuro.