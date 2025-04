Prada verso l'acquisto di Versace: valutazione in calo a 1 miliardo di euro

L’acquisizione di Versace da parte di Prada ha fatto registrare negli ultimi giorni un calo di valutazione del brand che fa parte del gruppo Capri Holdings, che avvicinerebbe sempre di più verso al miliardo di euro (contro gli 1,5 miliardi stimati inizialmente).

Come hanno riportato le edizioni recenti di Repubblica e Corriere della Sera, l’operazione di acquisto da parte di Prada del noto marchio di alta moda è ormai imminente. Infatti, il 10 Aprile (data già indicata come scadenza delle trattative in esclusiva con il venditore Capri Holdings) sarebbe anche la data individuata dalla società per l’annuncio dell’operazione.

La due diligence non avrebbe fatto emergere complessità. Entrambe le testate riportano indiscrezioni secondo cui il controvalore offerto per l’acquisizione potrebbe essere inferiore rispetto alla cifra inizialmente circolata di 1,5 miliardi, alla luce anche del contesto macroeconomico dettato dal nuovo scenario tariffario. Inoltre, secondo le stesse fonti, l’offerta riguarderebbe solo il marchio Versace (e non anche Jimmy Choo, come in alcune passate indiscrezioni). Entrambe le testate comunque non escludono ancora rinvii e neanche un abbandono del deal, data l’incertezza del contesto macroeconomico.

In un’intervista riportata oggi su L’Economia del Corriere, Lorenzo Bertelli, figlio di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada e dal 2019 Direttore Marketing del Gruppo, a proposito dell’operazione Versace, ha commentato ancora in modo ambiguo, sulla scia delle dichiarazioni già riportate nelle ultime settimane da famiglia e management: «Noi restiamo focalizzati sui nostri brand e insieme aperti alle occasioni migliori per il gruppo».

Questo il commento degli analisti di Equita sulla potenziale operazione: «Ribadiamo la nostra idea che il rilancio di Versace sarebbe un percorso impegnativo e non vedremmo con favore l’operazione ma, al margine, le ipotesi che il deal si concentri sul solo marchio Versace (senza Jimmy Choo) e che il prezzo possa essere inferiore rispetto alle indiscrezioni iniziali rappresentano un elemento di mitigazione del rischio, non solo per l’esborso inferiore ma anche per la possibilità di concentrarsi sul rilancio del marchio principale».

«Assumendo 1 miliardo di euro di EV per la sola Versace, e con numeri 2025 di Versace simili al 2024 (quindi senza includere il miglioramento incorporato nei target del CMD di Capri Holding), la leva 2025E post deal salirebbe a ca. 0.1x (vs. cassa netta di circa 800 milioni attesa ad oggi), l’impatto sugli utili 2025E sarebbe negativo (M/HSD) e diventerebbe sostanzialmente neutrale nel 2027E (incorporando i target di Capri con un anno di ritardo), con un impatto negativo LSD sulla valutazione», concludo gli analisti.