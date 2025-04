Samp, allarme retrocessione: offerta la panchina a Roberto Mancini

La sconfitta nel derby con lo Spezia ha azionato l’allarme rosso in casa Sampdoria, con i blucerchiati che si trovano momentaneamente al terzultimo posto, a pari punti la Reggiana e quindi a grande rischio per una retrocessione in Serie C che avrebbe del clamoroso.

Una stagione iniziata male dai blucerchiati, che nemmeno i due cambi in panchina. Infatti, Andrea Pirlo è stato sostituito da Andrea Sottil che a sua volta è stato esonerato per far spazio a Leonardo Semplici. Ora quest’ultimo rischio di essere l’ennesimo tecnico esonerato dalla società di Matteo Manfredi, che nelle ultime ore sta valutando una mossa di grande impatto: riportare Roberto Mancini alla Sampdoria, ma questa volta da allenatore.

L’ex commissario tecnico di Italia e Arabia Saudita è fermo dallo scorso ottobre, quando fu esonerato dalla federcalcio saudita, e potrebbe essere quella scossa necessaria, sia in campo che fuori, per risollevare le sorti della squadra ed evitare la retrocessione in Serie C quando al termine della stagione regolare mancano solamente sei giornate e la salvezza diretta è distanza tre punti.

Un cambio in panchina sembra scontato ormai con l’esonero di Semplici che dovrebbe avvenire nelle prossime ore, ma prima va trovato un sostituto. Si valutano altre piste oltre a Mancini con diversi nomi sulla lista, fra cui un ritorno di Pirlo o quello di Beppe Iachini, che con la Samp centrò la promozione in Serie A nel 2011/12. Esperienza blucerchiata che però terminò dopo una sola stagione nonostante il raggiungimento del massimo campionato e un rinnovo di contratto già firmato.