Altre aggressioni agli arbitri: l'AIA protesta e oscura il proprio sito

Anche questo fine settimana di calcio giocato si è macchiato con un episodio di violenza contro un arbitro durante una partita di calcio.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, questa volta l’episodio è avvenuto in Sicilia e la risposta dell’AIA è stata netta e anche molto di impatto: l’Associazione Italiana Arbitri ha infatti deciso di oscurare il proprio sito, che nel frattempo è tornato online, facendo comparire unicamente un’immagine simbolo della non violenza dove compaiono due mani aperte e inermi, sporte in segno di protezione, un gesto parlante che sembra voler gridare a squarciagola «basta».

«È una situazione ormai inaccettabile – ha dichiarato il Presidente dell’AIA Antonio Zappi -, aggressioni ad arbitri, spesso giovanissimi, picchiati da persone che per età potrebbero esserne i genitori solo per un fuorigioco o un rigore devono essere oggetto di una profonda analisi».

In autunno i direttori di gara della Regione Lazio, esasperati per la ricorrente violenza subita, avevano scioperato per una giornata nelle categorie dei dilettanti e in quelle giovanili. Una scelta che potrebbe essere considerata anche in altri comitati regionali se si andasse avanti con le aggressioni nei confronti degli arbitri.