Dazi, Borsa in forte perdita: Juve, capitalizzazione di mercato sotto il miliardo

Continua la rapida discesa di tutte le Borse europee dopo l’annuncio dei dazi voluti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Per quanto riguarda Piazza Affari, FTSE MIB perde al momento il 7% attestandosi sui 32.200 punti base. I titoli più in difficoltà, già dalla apertura odierna, sono quelli del settore bancario con perdite anche a doppia cifra: Bper (9,3%) Popolare di Sondrio (12%), Mps (11,2%), Banco Bpm (10,7%), Unicredit (8,2%), Fineco (7%), Mediolanum (7,3%) e Intesa (7,2%).

Situazione analoga a Piazza Affari per le altre Borse europee: il DAX di Francoforte che è partita in calo di oltre il 9% e ora si trova a -6,5%, mentre Parigi vede il CAC attestarsi intorno al -6% dopo una apertura con una perdita dell’oltre 7,5%.

Continua, inoltre, la discesa di Stellantis, gruppo automobilistico che vede primo azionista la holding Exor della famiglia Agnelli-Elkann, che perde al momento il 5% per il valore delle azioni che è ora pari a poco più di 8 euro con una capitalizzazione di mercato di 24,43 miliardi di euro.

Inizio di settimana difficile anche per il titolo Juventus. Perdita per i bianconeri di oltre il 6% che attesta che porta il valore delle azioni a circa 5,2 euro per una capitalizzazione di mercato che è scesa sotto la soglia del miliardo di euro: 959,94 euro.