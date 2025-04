ATP, lascia il CEO Massimo Calvelli: entrerà nel fondo RedBird da luglio

Chi è Massimo Calvelli? Il fondo di investimenti RedBird Capital Partners – che controlla il Milan in Serie A dal 2022 – assumerà Massimo Calvelli, CEO dell’ATP (Association of Tennis Professionals) che ha deciso di lasciare la propria posizione a partire dal 30 giugno del 2025. Lo riporta Bloomberg.

Calvelli — che ricopre il ruolo di amministratore delegato dell’ATP dal gennaio 2020 — entrerà a far parte di RedBird a luglio come operating partner. Calvelli collaborerà strettamente con il Chief Commercial Officer Brandon Snow per la valorizzazione commerciale degli asset sportivi, mediatici e di intrattenimento di RedBird al di fuori degli Stati Uniti, mentre Snow si concentrerà su questo stesso obiettivo all’interno del Paese, lavorando con i team manageriali per incrementare le entrate e migliorare le operazioni, ha detto una delle fonti.

RedBird, guidata da Gerry Cardinale, gestisce asset per 12 miliardi di dollari e annovera tra i suoi investimenti, oltre al Milan, il Fenway Sports Group (gruppo proprietario dei Boston Red Sox e del Liverpool), la SpringHill Co. di LeBron James e l’emittente regionale Yes Network, come si legge sul sito web della società.

Chi è Massimo Calvelli? La carriera del CEO uscente dell’ATP

In un comunicato diffuso venerdì, l’ATP ha annunciato che Calvelli lascerà il suo incarico alla fine di giugno e che il presidente Andrea Gaudenzi assumerà temporaneamente un doppio ruolo di presidente e CEO durante la ricerca del successore di Calvelli.

Secondo quanto dichiarato dall’ATP, Calvelli ha guidato l’organizzazione durante la pandemia e ha contribuito all’aumento della remunerazione dei giocatori, che oggi è superiore di 100 milioni di dollari rispetto al 2019. Ha inoltre portato avanti colloqui avanzati con la WTA, il circuito femminile, per una possibile fusione commerciale. Prima di entrare nell’ATP, Calvelli ha lavorato per Nike e per società affiliate di Amer Sports.