Serie A, quante squadre si qualificano per le coppe? Tutte le ipotesi per il 2025/26

Quante squadre si qualificano per le coppe europee? Una domanda ricorrente per i tifosi, che si ripresenta anche nella stagione 2024/25 e in vista delle competizioni per club UEFA 2025/26. Ora che la Serie A è arrivata al suo momento più decisivo, la situazione di classifica si è delineata e con il passare delle ultime settimane capiremo quante e quali squadre riusciranno a ottenere un pass per l’Europa.

Un numero definito di club italiani che accederanno alle coppe europee nella prossima stagione ancora non c’è. Esistono un numero minimo e un numero massimo di squadre che prenderanno parte alle competizioni per club UEFA, ma gli accessi definitivi (e i piazzamenti a disposizione) dipenderanno anche dai risultati in Coppa Italia e da quelli in Champions, Europa League e Conference League.

Quante squadre si qualificano per le coppe? I numeri “minimi” per la Serie A

Partendo dai numeri minimi per la Serie A, questi sono i piazzamenti garantiti per le coppe 2025/26:

Dal 1° al 4° posto in campionato – qualificazione diretta alla UEFA Champions League

– qualificazione diretta alla UEFA Champions League 5° posto in campionato e vincitrice Coppa Italia – qualificazione diretta alla UEFA Europa League

– qualificazione diretta alla UEFA Europa League 6° posto in campionato – qualificazione ai playoff di UEFA Conference League

Molto spesso, capita che la vincitrice della Coppa Italia sia già qualificata per le coppe europee tramite il campionato. Così potrebbe essere anche in questa edizione, anche se ci sono alcune squadre ancora in gioco (soprattutto il Milan) che potrebbero scombinare le carte in tavola. Se a vincere il trofeo sarà una squadra già qualificata per la Champions o per l’Europa League, gli accessi tramite il campionato cambieranno come di seguito:

Dal 1° al 4° posto in campionato – qualificazione diretta alla UEFA Champions League

5° e 6° posto in campionato – qualificazione diretta alla UEFA Europa League

7° posto in campionato – qualificazione ai playoff di UEFA Conference League

Quante squadre si qualificano per le coppe? Il numero massimo di club partecipanti

Se quelli di sopra sono i numeri minimi, esiste poi un numero massimo di club che potrà prendere parte alle coppe europee nella prossima stagione: si tratta di 11 squadre. Va precisato che servono incastri complicati perché ciò accada, ma sulla carta la possibilità esiste.

Ma in che modo potrà succedere? Questa opportunità dipende in parte dal nuovo format della Champions League con il modello svizzero, in cui, ricordiamo, le squadre sono passate da 32 a 36 (con due dei posti aggiuntivi riservati alle federazioni che faranno meglio nel ranking UEFA a livello di performance annuale). Quindi, anche nella prossima stagione fino a sette squadre di un singolo top campionato potranno qualificarsi alla prossima Champions League, ovverosia:

Le prime quattro della classifica in campionato;

della classifica in campionato; La quinta in classifica nel caso in cui la Federazione sia tra le due migliori nel ranking UEFA di stagione (la Serie A è attualmente seconda in questa graduatoria);

nel caso in cui la Federazione sia tra le due migliori nel ranking UEFA di stagione (la Serie A è attualmente seconda in questa graduatoria); La vincitrice della Champions League se dovesse finire fuori dalle posizioni per le coppe in classifica (praticamente impossibile, considerando l’Inter come unica italiana in gioco);

se dovesse finire fuori dalle posizioni per le coppe in classifica (praticamente impossibile, considerando l’Inter come unica italiana in gioco); La vincitrice della Europa League se dovesse finire fuori dalle posizioni per le coppe in classifica.

A queste squadre si potrebbero aggiungere ulteriori quattro formazioni qualificate, come di seguito:

tre squadre qualificate all’Europa League tramite campionato, coppa nazionale e vittoria della Conference League;

una squadra qualificata alla Conference League tramite campionato.

In totale, quindi, ci potrebbero essere sulla carta 11 squadre di una singola nazione qualificate per le tre coppe europee. Una combinazione complicata (dal momento in cui gli eventuali vincitori nelle coppe non dovrebbero essere già qualificati tramite il campionato), ma che potrebbe riguardare anche la Serie A.

Quante squadre si qualificano per le coppe? L’esempio della stagione 2024/25

Nel mezzo, ci sono chiaramente le opzioni che non prevedono il numero minimo ma neanche quello massimo. Per fare un esempio, proprio nella stagione 2024/25 la Serie A ha portato un totale di otto squadre nelle coppe europee:

Cinque in Champions League (dal 1° al 5° posto in campionato, con l’Atalanta già qualificata nonostante la vittoria dell’Europa League)

Due in Europa League (6° e 7° posto in campionato)

Una in Conference League (8° posto in campionato)

Con il trascorrere delle giornate di campionato (e con il turno delle coppe europee che si disputerà questa settimana), sarà più facile individuare le opzioni valide per la Serie A. Con la fine della prima fase di Champions, Europa League e Conference League arriveranno le prime risposte.