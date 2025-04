Mundys, dividendi da 900 milioni per il 2024: quanto incassano i Benetton

Mundys chiude il 2024 con un utile di 0,5 miliardi di euro (+9%) grazie ai dividendi ricevuti dalle partecipate, principalmente Aeroporti di Roma. I ricavi sono in crescita dell’8% a 9,3 miliardi di euro e un Ebitda in crescita del 12% a 5,6 miliardi, “in significativo miglioramento grazie agli aumenti tariffari e alla crescita del traffico autostradale (+1,6%), nonché alla crescita del traffico aeroportuale (+15,7%)”, sottolinea una nota diffusa al termine del cda.

Guardando al 2025 il gruppo “proseguirà la propria strategia di consolidamento nel settore delle infrastrutture di trasporto e servizi di mobilità integrata, focalizzando la propria attività d’investimento prevalentemente su obiettivi di crescita sostenibile nell’ambito autostradale e aeroportuale”. Mundys intende crescere attraverso “operazioni di crescita organica (investimenti delle concessionarie esistenti) e inorganica (M&A

e partecipazioni a gare)”.

Con riferimento al traffico 2025, prevede “una crescita di circa il 3% per il comparto autostradale e di circa l’8% per il comparto aeroportuale. Sulla base di tali previsioni di traffico e dell’evoluzione attesa delle tariffe autostradali e aeroportuali per l’esercizio 2025, a livello consolidato, si prevedono pertanto ricavi oltre i 9,5 miliardi di euro e Ebitda oltre i 5,8 miliardi di euro, entrambi in crescita rispetto al 2024”.

All’assemblea degli azionisti, convocata per il 29 aprile, il cda proporrà un dividendo di 901 milioni a valere sull’utile dell’esercizio 2024 di 523 milioni, sulla riserva degli utili portati a nuovo e sulla riserva sovrapprezzo azioni per complessivi 378 milioni.

In particolare a Edizione, la holding della famiglia Benetton, dovrebbero così finire circa 515 milioni di euro, considerando che ha in portafoglio il 57% di Mundys. Sarà poi la holding di famiglia a decidere eventualmente quanto della cifra finirà nelle tasche dei vari rami: nel 2023, nonostante un bilancio chiuso in rosso per 235 milioni, i quattro rami della famiglia Benetton hanno incassato 100 milioni di euro dei 294 milioni di dividendi che le controllate hanno complessivamente staccato quest’anno a favore di Edizione.