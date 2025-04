Chelsea, squadra femminile venduta a 230 milioni: la Premier League indaga

La lente della Premier League si è fissata sulla operazione che ha salvato il bilancio al 30 giugno 2024 del Chelsea. Il club londinese ha infatti chiuso l’esercizio legato alla stagione 2023/24 con un utile di 129,6 milioni di sterline (circa 153 milioni di euro), realizzato tuttavia grazie alla cessione della squadra femminile a una società di proprietà della holding che controlla i blues.

Come si legge nel bilancio del club, «durante l’anno, il Gruppo ha avviato una revisione della propria struttura societaria, che ha portato alla vendita del 100% delle azioni della Chelsea Football Club Women Ltd a Blueco 22 Midco Limited, una consociata della stessa società madre intermedia, Blueco 22 Limited, in data 28 giugno 2024, per un corrispettivo totale di £200,0 milioni (circa 236 milioni di euro, ndr). Questa vendita ha generato per il Gruppo un utile da cessione di controllate pari a £198,7 milioni (circa 234,7 milioni di euro, ndr».

Una cessione che ora è sotto la lente di ingrandimento della Premier League, come spiegato dallo stesso Chelsea. «Il corrispettivo della transazione è soggetto alla valutazione della Premier League e, alla data di firma del bilancio, tale processo è ancora in corso. Esiste la possibilità che la determinazione del fair market value da parte della Premier League differisca da quella registrata in questi bilanci. Il contratto di vendita contiene una clausola che prevede un aggiustamento del corrispettivo qualora la valutazione della Premier League sul fair market value differisca dai 200 milioni riconosciute», conclude il Chelsea.

Una valutazione tuttavia che, secondo molti esperti, sembra esageratemente alta. D’altronde, la squadra femminile del Chelsea ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con ricavi per complessivi 11,8 milioni di sterline (13,9 milioni di euro), con costi per 20,2 milioni di sterline (23,9 milioni di euro) e un rosso pari a 8,4 milioni di sterline (circa 10 milioni di euro). Guardando al metodo dei multipli, la valutazione del Chelsea femminile è stata pari addirittura a 17 volte il fatturato. Il Chelsea, come intera società, era stato venduto a Boehly nel 2022 con una valutazione pari a circa 5,5 volte il fatturato.