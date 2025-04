Non solo Juve: Lindsell Train riduce le sue quote anche nel Manchester United

Non solo la Juventus, il fondo britannico Lindsell Train ha ridotto la sua partecipazione anche nel Manchester United. Come si legge in un deposito alla Sec, nel primo trimestre del 2025 Lindsell Train ha venduto circa 700mila azioni, scendendo dal 10,5% al 9,3% delle azioni di Classe A (quelle di minor valore da un punto di vista dei diritti di voto), con un costante calo nell’azionariato negli ultimi anni.

Lindsell ha iniziato a investire nel Manchester United nel 2017 ed è arrivata a possedere 11,6 milioni di azioni al suo massimo nel 2021, quando era il maggiore azionista istituzionale. A partire dal 2024 Lindsell ha iniziato a vendere quote, inizialmente al momento dell’ingresso in società di Jim Ratcliffe e poi costantemente nei mesi successivi.

In particolare, le quote in mano a Lindsell sono così cambiate durante l’ultimo anno:

11,099 milioni di azioni pari al 20,32% delle azioni di Classe A (7 febbraio 2024);

8,013 milioni di azioni pari al 15,13% delle azioni di Classe A (8 marzo 2024)

7,131 milioni di azioni pari al 12,96% delle azioni di Classe A (30 giugno 2024)

6,371 milioni di azioni pari all’11,58% delle azioni di Classe A (17 ottobre 2024)

5,776 milioni pari al 10,5% delle azioni di Classe A (13 gennaio 2025)

5,053 milioni pari al 9,3% delle azioni di Classe A (4 aprile 2025)

Una quota che, va sottolineato, comunque è arrivata al massimo intorno all’1% dei diritti di voto. Inoltre, con un prezzo intorno ai 13 dollari, le azioni del Manchester United in Boesa oggi hanno un valore inferiori al prezzo di IPO di 14 dollari del 2012, nonostante l’impennata delle valutazioni dei team sportivi nel mercato privato.

Inoltre, nei mesi scorsi il fondo britannico è sceso anche nelle azioni della Juventus. Lo scorso gennaio infatti è passata all’8,7% del capitale del club bianconero, dopo che mnella relazione annuale al 30 giugno 2024 si leggeva che «il 10,1% del capitale di Juventus (pari al 6,2% dei diritti di voto) è detenuto da Lindsell Train Ltd». Non è la prima volta che Lindsell Train modifica la sua partecipazione nella Juventus, arrivata fino a quota 11,4% negli scorsi anni: resta tuttavia il secondo azionista del club bianconero davanti a Tether, società di criptovalute che nei mesi scorsi ha acquisito l’8,2% del capitale della società torinese.

Lindsell Train è attiva nel campo dell’investimento mobiliare ed è stata fondata nel 2000 dai broker Michael Lindsell e Nick Train, che dopo aver lavorato insieme nelle maggiori istituzioni finanziarie di Londra si sono messi in proprio. Il fondo britannico, specializzata soprattutto nella gestione di mandati di investimento per conto di clienti istituzionali, in particolare gestisce asset per più di 13 miliardi di sterline (oltre 15 miliardi di euro).